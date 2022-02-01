Expectativa por definições internas e clássicos contra Fluminense, Vasco e Flamengo: o fevereiro do Botafogo

Fevereiro reserva emoções para o Botafogo. O segundo mês de 2022, que se inicia nesta terça-feira, traz à tona três clássicos para a equipe comandada por Enderson Moreira. Fora de campo, há a expectativa de que o passo final pela venda da SAF seja dado e John Textor assine o contrato definitivo.+ Botafogo não se resolve internamente, e negociações com Elkeson ficam travadas

Com uma vitória e um empate no Estadual até aqui, o Alvinegro até tenta achar a melhor forma dentro de campo e entende que cada partida será uma forma de melhorar o entrosamento entre os jogadores. Neste contexto, fevereiro pode ser útil: serão seis jogos.

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Nem todas as datas estão confirmadas ainda por indefinições sobre os palcos dos duelos, mas a tendência é que Enderson Moreira tenha apenas uma semana livre para treinamentos no mês - justamente os últimos dias de fevereiro. Inicialmente, o calendário traz compromissos com pouca folga entre os dias.

Os testes também serão visados. O Botafogo vai enfrentar Fluminense, Vasco e Fluminense em uma sequência de dez dias - mais uma vez, se não houver alteração nas datas por mudança nas logísticas. O Alvinegro terá os três clássicos praticamente em uma tacada só.Mas o mês não vai se basear apenas em futebol. Há a expectativa de que John Textor assine o contrato definitivo e se torne, de fato, o comprador de 90% da SAF do Botafogo. Recentemente, ele assinou o contrato mútuo, permitindo o empréstimo-ponte de R$ 50 milhões. O vínculo definitivo é a "última casa" das negociações.

Contratos são estudados das duas partes e a tendência é por um final feliz. André Chame, porta-voz das negociações entre Botafogo e John Textor, afirmou que a projeção era de que tudo fosse resolvido até o dia 28 de fevereiro.

JOGOS DO BOTAFOGO EM FEVEREIRO​Carioca - 3ª rodadaBotafogo x Madureira - 03/02 - 18h - Nilton Santos

Carioca - 4ª rodadaBotafogo x Nova Iguaçu- 07/02 - 21h - Nilton Santos

Carioca - 5ª rodadaFluminense x Botafogo - A definir

Carioca - 6ª rodadaVasco x Botafogo - 13/02 - A definir

Carioca - 7ª rodadaBotafogo x Resende - 16/02 - A definir

Carioca - 8ª rodadaBotafogo x Flamengo - 20/02 - A definir