Executivo do Bahia, Lucas Drubscky avalia temporada: 'No caminho certo'

Contratado junto ao Sport no início do ano como peça chave na reestruturação do departamento de futebol do Bahia, o executivo Lucas Drubscky fez uma avaliação do primeiro semestre do clube na temporada 2021. A equipe conquistou a Copa do Nordeste e vem fazendo campanhas sólidas na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Fizemos alguns ajustes em nosso elenco após o fim do Brasileirão 2020 que estão mostrando resultados. O trabalho que vem sendo desenvolvido por Dado Cavalcanti e sua comissão técnica está sendo constantemente acompanhado por nós no dia a dia e temos a total confiança de que estamos no caminho certo para alcançar grandes objetivos na temporada. A equipe vem fazendo bons jogos e tem mostrado bastante segurança. Temos um elenco com boas opções e uma mescla que costuma dar certo entre jogadores jovens das categorias de base com alguns mais experientes - disse o executivo.
Drubscky participou diretamente de contratações importantes do Bahia na temporada como o zagueiro argentino Conti, o meia Thaciano e os atacantes Thonny Anderson e Oscar Ruiz além de outras peças que vem atuando com frequência como o também zagueiro Luiz Otávio e os volantes Jonas e Galdezani além de Denis Junior, Pablo, Lucas Araújo e Maycon Douglas.
Com um elenco mais encorpado, o executivo confia numa boa sequência para a equipe nas competições em disputa.
- É um trabalho realizado em conjunto pela diretoria sempre alinhado com o pensamento da Diretoria Executiva, nas figuras do presidente Guilherme Bellintani e vice-presidente Vitor Ferraz. O Bahia hoje é uma força não só dentro do Nordeste, mas também no futebol brasileiro. O clube se estruturou ao longo dos últimos anos e vive uma transformação constante para estar cada vez mais pronto para brigar pelos títulos. Hoje temos um CT que não fica atrás de nenhum no país e oferecemos as melhores condições para os atletas e funcionários do clube. Me sinto realizado em fazer parte deste processo e já podemos ver outros clubes do Nordeste no mesmo caminho, tanto que terão seis clubes da região nas oitavas da Copa do Brasil desse ano - concluiu.