Executivo do Bahia, Lucas Drubscky avalia temporada: 'No caminho certo'

Crédito: Executivo está há seis meses exercendo a função no tricolor (Felipe Oliveira/EC Bahia

Contratado junto ao Sport no início do ano como peça chave na reestruturação do departamento de futebol do Bahia, o executivo Lucas Drubscky fez uma avaliação do primeiro semestre do clube na temporada 2021. A equipe conquistou a Copa do Nordeste e vem fazendo campanhas sólidas na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Fizemos alguns ajustes em nosso elenco após o fim do Brasileirão 2020 que estão mostrando resultados. O trabalho que vem sendo desenvolvido por Dado Cavalcanti e sua comissão técnica está sendo constantemente acompanhado por nós no dia a dia e temos a total confiança de que estamos no caminho certo para alcançar grandes objetivos na temporada. A equipe vem fazendo bons jogos e tem mostrado bastante segurança. Temos um elenco com boas opções e uma mescla que costuma dar certo entre jogadores jovens das categorias de base com alguns mais experientes - disse o executivo.

Drubscky participou diretamente de contratações importantes do Bahia na temporada como o zagueiro argentino Conti, o meia Thaciano e os atacantes Thonny Anderson e Oscar Ruiz além de outras peças que vem atuando com frequência como o também zagueiro Luiz Otávio e os volantes Jonas e Galdezani além de Denis Junior, Pablo, Lucas Araújo e Maycon Douglas.

Com um elenco mais encorpado, o executivo confia numa boa sequência para a equipe nas competições em disputa.