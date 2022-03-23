Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Executivo da XP diz que eventual venda da Toca da Raposa será para reinvestir no futebol do Cruzeiro
futebol

Executivo da XP diz que eventual venda da Toca da Raposa será para reinvestir no futebol do Cruzeiro

Pedro Mesquita, que elaborou o projeto financeiro para Ronaldo adquirir a SAF, garante que o valor de uma venda dos CTs não poderá ser embolsado por Ronaldo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2022 às 21:13

Publicado em 22 de Março de 2022 às 21:13

A grande polêmica na disputa entre Ronaldo e o Conselho do Cruzeiro é o pedido do Fenômeno para alterar o contrato de compra da SAF, transferindo para o clube-empresa as propriedades das Tocas da Raposa I e II. O receio que os centros de treinamentos sejam vendidos incomoda os conselheiro, pois acreditam quem o valor da venda possa ser repassado a Ronaldo. O assessor financeiro da operação SAF para o ex-jogador, Pedro Mesquita, garante que não haverá esse tipo de negociação, e o dinheiro de uma eventual venda será revertido para o futebol. - Tudo isso está regrado nos contratos. A torcida do Cruzeiro e os conselheiros podem ficar tranquilos que, se houver (a venda), a ideia é utilizar para o futebol. O dinheiro será totalmente investido no futebol - disse Pedro, em entrevista à Rádio Itatiaia. Pedro garante que essa questão de usar o dinheiro para o clube será incluída no contrato definitivo entre Ronaldo e Cruzeiro. - Nós vamos colocar no contrato que o Ronaldo não poderá obter lucro na sua pessoa física com a venda das Tocas. Vamos pensar que, lá no futuro, isso possa ser interessante para o Cruzeiro. Exemplo: vender a Toca I e construir um centro de treinamento um pouco mais longe e ganhar um dinheiro ali. Se isso for feito no futuro, nós vamos colocar cláusulas no contrato. Isso já está alinhado que esse dinheiro terá que ser reinvestido no futebol - disse.
O Conselho da Raposa vai se reunir no dia 4 de abril, às 17h30, tendo como pauta a votação sobre a passagem das Tocas I e II para a Sociedade Anônima do Futebol. Para ser aprovado a moção, será necessário 90% de aprovação por parte dos conselheiros. Recuperação judicial, exploração das atividades relacionadas ao futebol do clube também serão debatidas.
Crédito: RonaldoquerqueoscentrosdetreinamentodaRaposapassemparaaSAF.Atualmenteestãocomaassociação(FOTO:DiogoFinelli

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Pilotando uma bola de fogo': como os astronautas da Artemis 2 voltarão para a Terra
Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados