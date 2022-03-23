Executivo da XP diz que eventual venda da Toca da Raposa será para reinvestir no futebol do Cruzeiro

A grande polêmica na disputa entre Ronaldo e o Conselho do Cruzeiro é o pedido do Fenômeno para alterar o contrato de compra da SAF, transferindo para o clube-empresa as propriedades das Tocas da Raposa I e II. O receio que os centros de treinamentos sejam vendidos incomoda os conselheiro, pois acreditam quem o valor da venda possa ser repassado a Ronaldo. O assessor financeiro da operação SAF para o ex-jogador, Pedro Mesquita, garante que não haverá esse tipo de negociação, e o dinheiro de uma eventual venda será revertido para o futebol. - Tudo isso está regrado nos contratos. A torcida do Cruzeiro e os conselheiros podem ficar tranquilos que, se houver (a venda), a ideia é utilizar para o futebol. O dinheiro será totalmente investido no futebol - disse Pedro, em entrevista à Rádio Itatiaia. Pedro garante que essa questão de usar o dinheiro para o clube será incluída no contrato definitivo entre Ronaldo e Cruzeiro. - Nós vamos colocar no contrato que o Ronaldo não poderá obter lucro na sua pessoa física com a venda das Tocas. Vamos pensar que, lá no futuro, isso possa ser interessante para o Cruzeiro. Exemplo: vender a Toca I e construir um centro de treinamento um pouco mais longe e ganhar um dinheiro ali. Se isso for feito no futuro, nós vamos colocar cláusulas no contrato. Isso já está alinhado que esse dinheiro terá que ser reinvestido no futebol - disse.