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Exclusivo no DAZN: Coritiba e Athletico na finalíssima do Campeonato Paranaense

Treinadores das duas equipes conversaram com Helena Calil e Mari Fontes antes do jogo decisivo...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 17:15

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 17:15

Crédito: Divulgação/Athletico Paranaense
O DAZN, maior serviço de streaming esportivo do mundo, mostra com exclusividade esta semana a grande final do Campeonato Paranaense, com o clássico Atletiba valendo taça.O estadual terá o embate final amanhã, 5, às 19h30. Na luta pelo título, os rivais Athletico Paranaense e Coritiba medem forças no Couto Pereira, depois da vitória do Furacão no último minuto do jogo de ida neste domingo: 1 x 0.
Agora, o rubro-negro pode até empatar que fica com o título. Já o alviverde leva a decisão para os pênaltis se vencer com a diferença de um gol (1 a 0, 2 a 1, 3 a 2...) e, caso vença por dois gols ou mais de diferença, leva o troféu para casa.
Para a finalíssima, o DAZN terá uma transmissão especial e exclusiva. Dudu Monsanto narra a partida, com os comentários de Rafael Oliveira e Gil Rocha. A reportagem de campo, será feita por Helena Calil e Mari Fontes, que conversaram com os treinadores Eduardo Barroca (Coritiba) e Dorival Junior (Athletico). As entrevistas, estão disponíveis na plataforma DAZN, exclusiva para assinantes.

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