Exclusivo no DAZN: Coritiba e Athletico na finalíssima do Campeonato Paranaense

Crédito: Divulgação/Athletico Paranaense

O DAZN, maior serviço de streaming esportivo do mundo, mostra com exclusividade esta semana a grande final do Campeonato Paranaense, com o clássico Atletiba valendo taça.O estadual terá o embate final amanhã, 5, às 19h30. Na luta pelo título, os rivais Athletico Paranaense e Coritiba medem forças no Couto Pereira, depois da vitória do Furacão no último minuto do jogo de ida neste domingo: 1 x 0.

Agora, o rubro-negro pode até empatar que fica com o título. Já o alviverde leva a decisão para os pênaltis se vencer com a diferença de um gol (1 a 0, 2 a 1, 3 a 2...) e, caso vença por dois gols ou mais de diferença, leva o troféu para casa.