Exclusivo: Kauan Santos se declara ao Palmeiras: 'Me ajudou a virar atleta e homem'

Crédito: Fabio Menotti

Há seis jogos sem perder e com a classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro praticamente garantida, o Palmeiras Sub-17 vive uma boa temporada em 2021 e almeja títulos na categoria. Com sete partidas disputadas pelo Brasileirão, o Verdão soma cinco vitórias, um empate e somente uma derrota, figurando na segunda colocação no Grupo A com a terceira melhor campanha geral.

ATUAÇÕES: Com gol e assistência, Scarpa é o craque da virada do Palmeiras no Allianz

Melhor ataque da competição, com 26 bolas na rede, a boa fase ofensiva da equipe comandada por Artur Itiro passa pelos pés do atacante Kauan Santos, de 17 anos, artilheiro do Alviverde no campeonato ao lado de Allan, com seis gols anotados. Terceiro maior goleador de toda a competição nacional, Kauan conversou de maneira exclusiva com o LANCE!/NOSSO PALESTRA, analisando a primeira fase e projetando o futuro individual e coletivo da equipe.

Titular em todos os sete duelos do clube na atual edição do Campeonato Brasileiro, o jovem possui, além dos seis gols, quatro assistências. Em campo durante os 90 minutos apenas na vitória por 3 a 1 diante do América Mineiro, o jogador soma 522 minutos dentro da cancha no campeonato, com a alta média de uma participação direta em gol a cada 52 minutos.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão- Acho que foi um ótimo começo de temporada. Consegui ajudar minha equipe com gols e assistências, e espero que consiga ajudar ainda mais nessa segunda fase e no resto da temporada, com produção ofensiva e muita dedicação – analisou o atacante sobre seu início de temporada - disse.

Se individualmente Kauan Santos é o grande destaque na equipe, ele também é peça fundamental na armação coletiva de Artur Itiro. Buscando repetir sempre os 11 titulares, o atacante é o atleta palmeirense que mais apresenta ações com bola na partida, segundo dados do Wyscout.

Atuando pelas beiradas do campo, o atacante conta com bom índice de dribles e ações com bola que chegam até a linha de fundo, buscando dar profundidade ao time. No entanto, o jovem também sabe atuar por dentro, seja ajudando na criação ou atuando na ponta inversa, cortando para o meio. Perguntado sobre qual posicionamento se sente mais confortável, a joia ressaltou o seu poder de versatilidade dentro do elenco.

Já se preparando para a fase de mata-mata do torneio, a equipe planeja os próximos passos em busca do título inédito ao clube. Base brasileira mais vitoriosa nos últimos anos, o Alviverde conquistou cinco taças nacionais na base ao longo dos últimos quatro anos. Para Kauan Santos, vencer o Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2021 é entrar na história da instituição.

- Conseguimos dar o primeiro passo. A expectativa agora é enorme, ainda mais pela equipe sub-17 nunca ter conquistado o Brasileiro da categoria. Então, queremos entrar para a história do clube. Estamos muitos motivados e confiantes que podemos conquistar esse título inédito para o Verdão - ressaltou a promessa.

No Verdão desde 2015, aos 11 anos de idade, Kauan é um dos símbolos da geração de atletas que carrega o DNA do clube, ou seja, aqueles que, desde criança, frequentam a Academia de Futebol e aprendem mais do que ninguém o significado de ser Palmeiras.

Para o atacante, o clube tem uma importância enorme em sua vida e carreira profissional, que vai além das quatro linhas e chega até a vida pessoal do atleta. Segundo o jovem, o clube é a instituição que o ajudou a virar atleta e homem ao mesmo tempo.

- O clube tem uma importância enorme na minha vida e na minha carreira. É a instituição que me ajudou a virar atleta e homem ao mesmo tempo. Ganhar títulos é sempre bom. Eu fico contente em fazer parte dessa geração, que carrega o DNA de muitos títulos na base do Palmeiras.

Com personalidade forte, a promessa espera agora um dia atuar com o elenco profissional, atualmente dirigido por Abel Ferreira. Após a vitoriosa temporada de 2020 repleta de jovens no elenco profissional, com 13 atletas oriundos das categorias de base estreando – número recorde na história do clube – e a manutenção dessa filosofia para 2021, Kauan Santos respondeu sobre a expectativa de jogar em breve pela equipe principal. De maneira cautelosa, o atacante disse trabalhar firme pela oportunidade e para realizar o sonho dele e dos familiares.

- Espero que sim e trabalho para que ocorra no melhor momento. Estou me dedicando ao máximo para que, quando a oportunidade acontecer, eu possa desfrutar e aproveitá-la ao máximo. Um sonho meu e dos meus familiares é jogar pelo profissional, ainda mais por ser um clube tão grande e respeitado dentro e fora do país – concluiu.