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futebol

Exames não apontam lesão e Muriel terá alta do hospital neste domingo

Goleiro do Fluminense chegou a ficar alguns segundos desacordado e foi levado a hospital para assegurar que não houve nada grave...

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 18:47

LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 18:47
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F
Depois do susto, a boa notícia. Levado ao hospital após ficar desacordado por alguns segundos em decorrência de uma forte bolada no rosto, o goleiro Muriel terá alta do hospital neste domingo. Ele está em observação, algo protocolar nestes casos, mas os exames de imagem realizados após o episódio não detectaram lesão.
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O lance aconteceu já no fim da atividade de sexta-feira, no CT Carlos Castilho. O procedimento de levar Muriel ao hospital foi justamente a fim de assegurar que não houve nada mais grave, como uma lesão na cabeça, no pescoço ou nas costas.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Por isso, Muriel acabou cortado da lista de relacionados para o jogo deste sábado, no Estádio Nilton Santos, às 19h, contra o Sport. João Lopes, do Sub-23, está no banco da equipe de Marcão em seu lugar. O veterano já vem sendo reserva de Marcos Felipe há algumas partidas.

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