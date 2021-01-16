Exames não apontam lesão e Muriel terá alta do hospital neste domingo

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F

Depois do susto, a boa notícia. Levado ao hospital após ficar desacordado por alguns segundos em decorrência de uma forte bolada no rosto, o goleiro Muriel terá alta do hospital neste domingo. Ele está em observação, algo protocolar nestes casos, mas os exames de imagem realizados após o episódio não detectaram lesão.

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O lance aconteceu já no fim da atividade de sexta-feira, no CT Carlos Castilho. O procedimento de levar Muriel ao hospital foi justamente a fim de assegurar que não houve nada mais grave, como uma lesão na cabeça, no pescoço ou nas costas.

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