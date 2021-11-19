Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Exame não aponta lesão, mas Marinho segue dúvida no Santos

Jogador ainda sente dores na parte posterior da coxa esquerda e será avaliado diariamente...
Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 09:55

O atacante Marinho passou por exames de imagem nesta quinta-feira (18) após ser substituído na vitória contra a Chapecoense por 2 a 0, na Vila Belmiro. Não foi contatado nenhuma lesão no posterior da coxa do camisa 11. Porém, o atleta segue com desconforto na região.Segundo informações da assessoria de imprensa do Santos, Marinho passará por tratamento intensivo no CT Rei Pelé e será reavaliado diariamente pelo Departamento Médico do Santos para saber quando poderá voltar aos jogos. Após a vitória de ontem, Carille falou que não acredita na presença do jogador contra o Corinthians, no domingo.
-Pela nossa experiência ficará alguns dias. Já não conto com o Marinho para o jogo contra o Corinthians. Claro que ele vai passar por um exame para a gente saber a gravidade e quem sabe a gente ter ele para os últimos jogos, mas só depois do exame. Do jeito que ele saiu dificilmente estará em campo no domingo - afirmou o técnico.Se não puder contar com Marinho, o técnico tem a opção de escalar o garoto Ângelo, além de esperar pela volta de Lucas Braga, que sofreu uma lesão na vitória sobre o Red Bull Bragantino e está em recuperação. Raniel e Lacava correm por fora pela vaga.
Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados