Exame não aponta lesão, mas Marinho segue dúvida no Santos

O atacante Marinho passou por exames de imagem nesta quinta-feira (18) após ser substituído na vitória contra a Chapecoense por 2 a 0, na Vila Belmiro. Não foi contatado nenhuma lesão no posterior da coxa do camisa 11. Porém, o atleta segue com desconforto na região.Segundo informações da assessoria de imprensa do Santos, Marinho passará por tratamento intensivo no CT Rei Pelé e será reavaliado diariamente pelo Departamento Médico do Santos para saber quando poderá voltar aos jogos. Após a vitória de ontem, Carille falou que não acredita na presença do jogador contra o Corinthians, no domingo.
-Pela nossa experiência ficará alguns dias. Já não conto com o Marinho para o jogo contra o Corinthians. Claro que ele vai passar por um exame para a gente saber a gravidade e quem sabe a gente ter ele para os últimos jogos, mas só depois do exame. Do jeito que ele saiu dificilmente estará em campo no domingo - afirmou o técnico.Se não puder contar com Marinho, o técnico tem a opção de escalar o garoto Ângelo, além de esperar pela volta de Lucas Braga, que sofreu uma lesão na vitória sobre o Red Bull Bragantino e está em recuperação. Raniel e Lacava correm por fora pela vaga.