Exame detecta lesão no joelho e Matheus Ferraz vira desfalque para o Fluminense

Crédito: Nas partidas em que atuou no Carioca, Matheus Ferraz foi o capitão do Fluminense. Celso Pupo/Fotoarena/Agência Lancepress!

O experiente zagueiro Matheus Ferraz, de 36 anos, virou desfalque confirmado para as próximas partidas do Tricolor das Laranjeiras. Isso porque, após ficar fora dos últimos dois jogos do Flu no Carioca - contra Volta Redonda e Vasco - alegando dores no joelho direito, o jogador foi submetido a um exame que apontou um edema ósseo no local. A informação foi dada pelo jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo.

> Simule os próximos jogos do Fluminense no CariocaVale ressaltar que, em situações com está, o Fluminense não costuma a estipular prazos pré-determinados para o retorno dos atletas. Entretanto, tendo em vista o teor da lesão, estima-se que a expectativa é que o jogador fique, ao menos, entre 20 a 25 dias fora dos gramados. Matheus Ferraz já iniciou os tratamentos.

Enquanto os titulares não voltavam, o zagueiro vinha sendo o titular na posição que causa certa desconfiança a torcida, principalmente por não ter peças correspondentes à altura de Luccas Claro e Nino.

O atleta chegou a viajar para Bacaxá, aonde enfrentaria o Volta Redonda, pela sexta rodada do Carioca, no entanto, foi cortado de última hora após acordar com dores no local lesionado.