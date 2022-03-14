Exame descarta fratura, mas Mayke pode desfalcar Palmeiras no restante do Campeonato Paulista

Após deixar a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no último domingo (13), contundido, o lateral-direito Mayke viu a possibilidade de ter sofrido uma fratura descartada em exame realizado pelo departamento médico do Palmeiras na manhã desta segunda-feira (14), na Academia de Futebol.Mesmo assim, a expectativa para o técnico Abel Ferreira não é das melhores. Isso porque com a entorse no tornozelo direito sofrida, o jogador deve ser desfalque para todo o restante do Campeonato Paulista.

Com isso, Abel tem como opção para o setor além do titular Marcos Rocha apenas Gustavo Garcia, dos juniores, peça fundamental na campanha do inédito título da Copa São Paulo de juniores e que já teve oportunidades anteriores nos profissionais.

Mayke é o quarto caso de contusão no elenco palmeirense nesta reta final de Paulistão. Além dele agora, o clube ainda tem em seu departamento médico o zagueiro Luan (com uma lesão na coxa esquerda), e os meias Gabriel Menino (transição física) e Patrick de Paula (entorse no tornozelo esquerdo). Todos eles já iniciaram atividades no gramado da Academia e devem ser liberados no mata-mata do Estadual.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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