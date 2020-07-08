Exame de presidente do Palmeiras para detectar COVID-19 dá negativo

Deu negativo o exame para detecção de coronavírus realizado na última terça-feira por Maurício Galiotte. O presidente do Palmeiras resolveu fazer o teste por precaução, já que, na semana passada, foi a Brasília se encontrar com o Presidente da República Jair Bolsonaro, que anunciou estar contaminado.
Galiotte não apresentou qualquer sintoma da doença e passou pelas baterias de exames que vêm sendo aplicadas a profissionais do clube, inclusive passou por um deles depois de ter ido ao Distrito Federal, na terça-feira passada, com resultado negativo. Ainda assim, preferiu seguir o protocolo.