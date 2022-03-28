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Exame confirma lesão na coxa direita de Fagner, e lateral vira dúvida para a estreia na Libertadores

Por outro lado, Bruno Melo iniciou a transição com a preparação física do Timão...
LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2022 às 19:09

Publicado em 28 de Março de 2022 às 19:09

O lateral-direito Fagner pode ficar de fora da estreia do Corinthians na Libertadores, na terça-feira (5), às 21h30, contra o Always Ready, da Bolívia. O defensor teve confirmada uma lesão grau 1 no músculo reto da coxa direita.> GALERIA - Relembre todos os técnicos estrangeiros do Corinthians
Ainda no primeiro tempo da derrota para o São Paulo na semifinal do Paulistão, o camisa 23 reclamou de dores na coxa e foi substituído por Robson Bambu.
Ele já iniciou o tratamento com a equipe de fisioterapia, e será reavaliado diariamente pelo Departamento Médico do Timão.
> TABELA - Confira e simule os primeiros jogos do Timão na Libertadores
Por outro lado, o alvinegro paulista ganhou um 'reforço' na defesa. Isso porque Bruno Melo iniciou a transição física após se recuperar de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.
No treino desta segunda-feira (28), o polivalente defensor, que pode atuar tanto como lateral-esquerdo como zagueiro, realizou trabalhos com bola sob a supervisão do preparador físico António Ascensão. Devido a lesão, Bruno perdeu os jogos contra Ponte Preta, Palmeiras, Novorizontino, Guarani e São Paulo.
O Corinthians terá a semana livre para treinos, e só voltará a campo na próxima semana, contra o Always Ready. Dessa forma, a presença de Fagner na Bolívia não está descartada, mas o status do lateral segue como dúvida.
Crédito: FagnerdurantetreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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