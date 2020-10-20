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Exame aponta lesão na coxa, e Yago Felipe vira dúvida no Fluminense

Meia foi substituído no início do jogo diante do Ceará, no último sábado, e já iniciou tratamento no departamento médico do clube...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 14:29

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 14:29

Crédito: Yago Felipe em ação pelo Fluminense (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense anunciou, nesta terça-feira, que o meia Yago Felipe sofreu uma lesão muscular e passará um tempo afastado dos gramados. O atleta foi substituído com apenas 3 minutos de jogo, no empate contra o Ceará, no último sábado, e exames detectaram uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.O atleta já iniciou tratamento com o departamento médico do clube e virou dúvida para enfrentar o Santos, no próximo domingo, pela 18ª rodada do Brasileirão. O clube não divulgou uma estimativa para o retorno aos treinamentos, mas por se tratar de uma lesão de grau 1, o meia deve iniciar o trabalho de transição após alguns dias.
Esta foi a segunda lesão "relâmpago" consecutiva no Fluminense. No empate contra o Atlético-MG, Fernando Pacheco precisou ser substituído com menos de dois minutos. Perguntado sobre o assunto na coletiva de imprensa no sábado, o técnico Odair Hellman culpou a maratona de jogos e falta de tempo para recuperação entre as partidas.
- As lesões sempre acontecem no futebol, mas quando você tem uma exigência como a que está acontecendo agora, os jogadores estão muito mais propícios a lesionar. Não significa que não possam acontecer lesões quando você tem um espaço de tempo, porque os atletas vão ao limite físico. Mas quando tem essa situação de não poder fazer a melhor recuperação, todos os times e jogadores têm um risco maior. Nós tivemos um jogos de alta intensidade na quarta-feira à noite, chegamos de madrugada, treinamos um dia, 48 horas depois já estávamos dentro de campo e sofremos as consequências no jogo de hoje - disse Odair.
Quem é desfalque certo para a partida contra o Santos é atacante Luiz Henrique. O jovem foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20 e, mesmo com o pedido de liberação do Fluminense à CBF, deve se apresentar em Itu, nesta quarta-feira, para um período de treinos.

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