Exame aponta lesão na coxa, e Filipe Luís vira desfalque no Flamengo

Filipe Luís é mais um nome na lista de desfalques do Flamengo para o confronto contra o São Paulo, nesta quarta-feira. O clube divulgou, nesta terça-feira, que o exame realizado constatou uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita do atleta de 35 anos. No último domingo, o lateral-esquerdo foi substituído durante o segundo tempo da derrota do Rubro-Negro por 4 a 0 para o Atlético-MG. Nesta segunda-feira, ele se apresentou com dores ao CT do Ninho do Urubu e iniciou tratamento no local.