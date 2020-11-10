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futebol

Exame aponta lesão na coxa, e Filipe Luís vira desfalque no Flamengo

Lateral-esquerdo foi substituído no segundo tempo da derrota por 4 a 0 para o Atlético-MG
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LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 15:33

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 15:33

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Filipe Luís é mais um nome na lista de desfalques do Flamengo para o confronto contra o São Paulo, nesta quarta-feira. O clube divulgou, nesta terça-feira, que o exame realizado constatou uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita do atleta de 35 anos. No último domingo, o lateral-esquerdo foi substituído durante o segundo tempo da derrota do Rubro-Negro por 4 a 0 para o Atlético-MG. Nesta segunda-feira, ele se apresentou com dores ao CT do Ninho do Urubu e iniciou tratamento no local.
Agora, com a lesão confirmada, Filipe Luís se torna mais um problema para Rogério Ceni escalar a equipe na partida contra o São Paulo, pela Copa do Brasil. Além do lateral, o treinador não poderá contar com Rodrigo Caio (lesão muscular) e os convocados Pedro, Everton Ribeiro e Isla. Em processo de recondicionamento físico, Diego e Arrascaeta são dúvidas para a partida.O Flamengo enfrenta o São Paulo às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Maracanã. A partida é válida pela ida das quartas de final da Copa do Brasil e também marcará a estreia de Rogério Ceni no comando da equipe.

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