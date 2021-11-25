Exaltado por Du Queiroz, Renato Augusto reencontra rival de sua reestreia com golaço pelo Corinthians

Pouco mais de três meses depois de fazer a sua reestreia pelo Corinthians com um golaço na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, na Neo Química Arena, Renato Augusto reencontra o rival nesta quinta-feira, às 20h, no Castelão, em Fortaleza, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. E um dia antes do confronto, o experiente meio-campista foi exaltado pelo jovem volante Du Queiroz como uma referência para ele neste seu início de trajetória profissional pela equipe.Promovido neste ano ao time principal do Alvinegro, o atleta de 21 anos destacou a boa amizade que tem com o consagrado companheiro de 33, que ganhou três títulos pelo Timão em sua primeira passagem pelo clube. Ele foi campeão do Paulistão e da Recopa Sul-Americana com a camisa corintiana em 2013 e depois faturou o Brasileirão de 2015, quando brilhou com atuações decisivas e acabou sendo eleito o melhor jogador daquela edição do torneio.

- O Renato é um cara excepcional, tanto dentro quanto fora de campo, é meu amigo, me ajuda muito. Eu lembro que estava no sofá de casa assistindo a ele e hoje estou jogando ao lado dele. E isso é um prazer imenso. Falo direto com ele. Sei que jogando do lado de caras como o Renato eu tenho muito a crescer - ressaltou Du Queiroz, que tinha apenas 13 anos quando o companheiro de equipe começou a trilhar a sua primeira passagem pelo Corinthians.O volante foi promovido ao time profissional no segundo semestre deste ano e neste período viu Renato Augusto fazer a sua reestreia pelo Timão no último dia 15 de agosto. O meia entrou em campo no segundo tempo do jogo contra o Ceará, em Itaquera, e marcou um golaço ao acertar belo chute de fora da área e colocar a bola no ângulo direito do goleiro Richard para fazer 3 a 0. Isso antes de Rick descontar o placar para os visitantes na partida que terminou em 3 a 1.

Na vitória corintiana por 2 a 0 sobre o Santos no clássico do último domingo, em Itaquera, Du Queiroz e Renato Augusto estiveram entre os principais destaques do Alvinegro. Enquanto o volante teve atuação segura e deu uma assistência para Jô abrir o placar, o meia foi o principal articulador das jogadas ofensivas dos donos da casa, com passes precisos e grande visão de jogo.

Nesta quinta-feira, no Castelão, os dois voltarão a dividir espaço como titulares de uma equipe que mescla jovens da base e medalhões, como é o caso de Renato Augusto e também do goleiro Cássio, dos laterais Fagner e Fábio Santos, do zagueiro Gil e do atacante Jô. No provável time titular, ao lado de Du como pratas da casa, estarão o defensor João Victor e o meia Gabriel Pereira.

Com essa união entre jovens e experientes, o Corinthians jogará na capital cearense nesta quinta-feira com o objetivo de se manter no G4 do Brasileirão, a zona de classificação direta à fase de grupos da Libertadores. Em quarto lugar, com 53 pontos, o Timão precisa vencer para não depender do resultado do confronto na Vila Belmiro entre Santos e Fortaleza, atual quinto colocado, com 52 pontos, que tem chances de ultrapassar os corintianos nesta 35ª rodada.