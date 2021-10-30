Ex-zagueiro do Palmeiras sobre final do Paulista: ‘A gente foi roubado’

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação

O zagueiro Antônio Carlos, atualmente no Orlando City, dos Estados Unidos, ainda não esqueceu a final do Campeonato Paulista de 2018, quando Palmeiras foi vice-campeão após muita polêmica por conta da arbitragem de Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza.

O árbitro marcou um pênalti de Ralf em Dudu, mas depois voltou atrás depois de oito minutos de paralisação. Naquele momento não havia VAR em partidas no Brasil.

– Difícil falar porque eu nunca vi aquilo acontecer, uma interferência externa dessa no futebol. Foi uma cagada oque fizeram. E o Palmeiras tentou de todas as maneiras provar com vídeos, porque tinha sim vídeos. Todo mundo viu, vídeos, fotos, tinha áudio. Garfaram a gente, aquilo ali era nosso, não tinha como tirar da nossa mão, foi muita palhaçada. Isso me corrói ainda. Era contra o nosso rival. doeu bastante. A gente foi roubado. A palavra certa é roubado. Uma grande falta de vergonha na cara naquele momento – disse Antônio Carlos em live ao Amici.Apesar da frustração no primeiro semestre por conta da perda do título, meses depois o zagueiro sagrou-se campeão brasileiro sob o comando de Felipão, durante uma campanha irretocável do Alviverde após a chegada do treinador, muito elogiado pelo ex-zagueiro palmeirense.