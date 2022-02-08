Ex-volante Pierre visita o CT Carlos Castilho: 'Gratidão eterna ao Fluminense'

Jogador do Fluminense entre 2015 e 2017, o ex-volante Pierre marcou presença no CT Carlos Castilho na manhã desta terça-feira para visitar ex-companheiros e funcionários do clube. Pierre acompanhou o treino comandado pelo técnico Abel Braga na reapresentação da equipe e descreveu a sensação de retornar ao Tricolor depois de tanto tempo.- Para mim é um momento de muita felicidade. Eu tive a oportunidade de vestir a camisa do Fluminense por mais de dois anos. Este foi um período muito intenso, pelo bom ambiente que o Fluminense tem, pele receptividade e o acolhimento que eu sempre tive aqui. Voltar quase cinco anos depois e reencontrar praticamente todo mundo da minha época foi indescritível. Estou muito feliz. Estou longe, mas sempre na torcida pelos amigos e pela instituição. Gratidão eterna ao Fluminense - afirmou.