Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ex-volante Pierre visita o CT Carlos Castilho: 'Gratidão eterna ao Fluminense'

Jogador defendeu o Tricolor entre 2015 e 2017 em 70 partidas e conquistou o título da Primeira Liga em 2016...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 16:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 16:36
Jogador do Fluminense entre 2015 e 2017, o ex-volante Pierre marcou presença no CT Carlos Castilho na manhã desta terça-feira para visitar ex-companheiros e funcionários do clube. Pierre acompanhou o treino comandado pelo técnico Abel Braga na reapresentação da equipe e descreveu a sensação de retornar ao Tricolor depois de tanto tempo.- Para mim é um momento de muita felicidade. Eu tive a oportunidade de vestir a camisa do Fluminense por mais de dois anos. Este foi um período muito intenso, pelo bom ambiente que o Fluminense tem, pele receptividade e o acolhimento que eu sempre tive aqui. Voltar quase cinco anos depois e reencontrar praticamente todo mundo da minha época foi indescritível. Estou muito feliz. Estou longe, mas sempre na torcida pelos amigos e pela instituição. Gratidão eterna ao Fluminense - afirmou.
Durante sua passagem pelo Tricolor, Pierre disputou 70 partidas e conquistou o título da Primeira Liga, em 2016.
Crédito: PierrevisitouoCTdoFluminensenestaterça-feira(Foto:MailsonSantana/FFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados