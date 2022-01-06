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futebol

Ex-Vasco, Bruno Cosendey acerta com o Ho Chi Minh, do Vietnã

Além do Cruz-Maltino, brasileiro de 24 anos soma passagens por Vitória de Guimarães, Criciúma, CRB e Santo André. Após quarentena, meio-campista já treina no novo clube...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 17:18

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 17:18

Revelado pelo Vasco da Gama, o meio-campista Bruno Cosendey foi anunciado como reforço do Ho Chi Minh, um dos principais times da primeira divisão do Vietnã. O volante de 24 anos, que chegou ao país em dezembro de 2021, cumpriu quarentena e acertou com a equipe asiática até o final da temporada.
- Estou muito motivado e ansioso pela estreia. Recebi vários feedbacks positivos do clube e da liga vietnamita. Passei o Natal e Réveillon cumprindo o período de quarentena, porém, já iniciei os treinamentos essa semana com meus companheiros. Me sinto bem fisicamente e à disposição da comissão técnica. A temporada inicia no fim de fevereiro, tenho bastante tempo de ganhar ritmo e conhecer mais meus novos companheiros - disse Bruno.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2022
Inserido em uma cultura diferente, Cosendey falou sobre sua adaptação ao novo país e a expectativa para atuar em um outro campeonato .
+ Veja nomes que vão agitar o vaivém europeu
- Certamente será um grande aprendizado. Tenho amigos que atuam na Tailândia, Indonésia, ligas vizinhas do Vietnã, e que me passaram sobre as características do campeonato. Procuro sempre estudar para poder evoluir com o decorrer do campeonato - ressaltou Cosendey.
Crédito: BrunoCosendeyjáestátreinandonoHoChiMinh,doVietnã(Foto:Reprodução/InstagramHoChiMinh

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