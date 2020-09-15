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Ex-técnico do Bolívar: ‘Na altitude eles jogam pressionando o tempo todo e com muito cruzamento’

Vinícius Eutrópio trabalhou no clube boliviano em 2018 e comandou a equipe na Copa Libertadores. Ele avisa com o que o Palmeiras precisa se preocupar nesta quarta-feira (16)...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 08:00
Crédito: Vinícius Eutrópio comandou o Bolívar na Copa Libertadores de 2018 (Arquivo pessoal
A Copa Libertadores para o Palmeiras nesta quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília) contra o Bolívar, na altitude de La Paz, com mais de 3.600 metros acima do nível do mar.
A altitude é um fator determinante para os donos da casa e Vinícius Eutrópio, técnico brasileiro que trabalhou no clube há dois anos, detalhou ao LANCE!/NOSSO PALESTRA a maneira como os bolivianos atuam.
- O Palmeiras precisa ficar atento porque lá se joga pressionando o tempo todo e com muito cruzamento. Finaliza-se demais por conta do ar e há inversões de bola a todo instante - diz Vinícius.A formação da equipe do Bolívar também é levada em conta quando se joga em casa, especialmente em partidas de competições continentais.
- Para você ter uma ideia, eu jogava no 4-1-5. Marcando alto e com muita intensidade. Quem não está acostumado com a altitude sofre muito. Era uma maneira de aproveitar – recorda o treinador.
Técnico da La Academia na Libertadores de 2018, Vinícius foi eliminado na fase de grupos no saldo de gols. A chave tinha Colo-Colo, Atlético Nacional e Delfín, do Equador. Nos três jogos na altitude o Bolívar finalizou incríveis 65 vezes.
- Peguei uma chave com dois campeões e demos trabalho. Ajudei o Bolívar a marcar o primeiro ponto da história no Equador e o time se classificou para a Copa Sul-Americana. O Colo-Colo, por exemplo, eliminou o Corinthians e só foi eliminado nas quartas de final para o próprio Palmeiras.
O que pode contar a favor do time de Vanderlei Luxemburgo é o fato do Bolívar não atuar desde 14 de março, quando jogou pela competição local contra o Jorge Wilstermann e empatou em casa por 1 a 1. O clube tentou fazer dois amistosos contra o mesmo adversário, porém eles não aconteceram.

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