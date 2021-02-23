Ex-Sport, Alê Santos chega para reforçar o Figueirense

Em negociação que era dada como de caráter avançado na última semana, o meio-campista Alê Santos teve sua chegada do Sport oficializada pela rede social do Figueirense nessa terça-feira (23).>Vai começar! A tabela da primeira fase do Catarinense 2021Nome de 21 anos de idade, Alê ainda está no início de sua trajetória profissional onde acumulou apenas oito partidas na temporada 2020 com a camisa do Sport. Foi no clube de Pernambuco, aliás, que ele estruturou sua formação mesmo sendo natural de Candeias, cidade no interior da Bahia distante apenas 50 quilômetros de Salvador.