Ex-Sport, Alê Santos chega para reforçar o Figueirense

Em negociação que era dada como de caráter avançado na última semana, o meio-campista Alê Santos teve sua chegada do Sport oficializada pela rede social do Figueirense nessa terça-feira (23).>Vai começar! A tabela da primeira fase do Catarinense 2021Nome de 21 anos de idade, Alê ainda está no início de sua trajetória profissional onde acumulou apenas oito partidas na temporada 2020 com a camisa do Sport. Foi no clube de Pernambuco, aliás, que ele estruturou sua formação mesmo sendo natural de Candeias, cidade no interior da Bahia distante apenas 50 quilômetros de Salvador.
O perfil de Alê Santos vai ao encontro da filosofia adotada pelo Furacão do Estreito em meio as dificuldades financeiras agravadas tanto pela pandemia como pela queda para a Série C do Brasileirão, algo que naturalmente diminui as cotas televisivas do Figueira.
Além de elevar nomes vindos das categorias de base, o Alvinegro de Florianópolis tem passado por uma profunda reformulação no plantel onde já acumula outras 16 contratações para 2021 além de Alê: Blaise, Breno, Crystian, Denner, Emerson Júnior, Fabrício Bigode, Felipe Gregório, Gabriel, Giva, Jefferson, Khevin, Lincon, Marcelo Júnior, Marllon, Pedro Maranhão e Thiago Tomais.