Ex-Santos, zagueiro Betão anuncia aposentadoria do futebol

O zagueiro Betão, ex-Santos, anunciou aposentadoria nesta semana. Ele recebeu um convite do Avaí, Júlio César Heerdt, e seguirá no Leão como coordenador técnico das equipes sub-17 e sub-20.No começo de 2008, os santistas foram surpreendidos com a chegada de Betão ao clube. O zagueiro, revelado no maior rival, vinha de 14 anos de Corinthians e chegou sob desconfiança dos torcedores santistas. Os torcedores do Peixe chegaram a pichar ‘Fora, Betão’ nos muros do clube.Nos seis meses de clube, Betão foi, aos poucos, conquistando a confiança do torcedor santista, mostrando muita dedicação em campo. O zagueiro, que chegou sem custos ao Santos, foi vendido para o Dínamo de Kyev (Ucrânia) por US$ 2 milhões.
“Eu vivi seis meses no Santos que pareceram 10 anos, tamanho o carinho que recebi. Consegui driblar a desconfiança. Agradeço ao Leão e ao presidente Marcelo Teixeira que compraram essa briga. O Santos abriu as portas no momento mais difícil da minha carreira. Apostaram no meu futebol. Na cidade de Santos, eu e minha esposa pudemos ser felizes”, falou o atleta em entrevista recente.