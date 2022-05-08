Ex-Santos, zagueiro Betão anuncia aposentadoria do futebol

O zagueiro Betão, ex-Santos, anunciou aposentadoria nesta semana. Ele recebeu um convite do Avaí, Júlio César Heerdt, e seguirá no Leão como coordenador técnico das equipes sub-17 e sub-20.No começo de 2008, os santistas foram surpreendidos com a chegada de Betão ao clube. O zagueiro, revelado no maior rival, vinha de 14 anos de Corinthians e chegou sob desconfiança dos torcedores santistas. Os torcedores do Peixe chegaram a pichar ‘Fora, Betão’ nos muros do clube.Nos seis meses de clube, Betão foi, aos poucos, conquistando a confiança do torcedor santista, mostrando muita dedicação em campo. O zagueiro, que chegou sem custos ao Santos, foi vendido para o Dínamo de Kyev (Ucrânia) por US$ 2 milhões.