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Ex-Santos, Ariel Holan é campeão com clube mexicano

Técnico conquistou o título da Leagues Cup com o León, do México, nesta quarta-feira...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 10:00
Crédito: Natacha Pisarenko / AFP / POOL
Ex-Santos, técnico Ariel Holan foi campeão da Leagues Cup com o León, do México, nesta quarta-feira. A equipe venceu o Seattle Sounders por 3 a 2 e conquistou a competição entre clubes americanos e mexicanos.O treinador comandou o Peixe no início da temporada no Campeonato Paulista e na fase preliminar da Copa Libertadores.
Holan assumiu o Léon em maio após pedir demissão do Alvinegro no final de abril. De acordo com o presidente Rueda, o treinador estava insatisfeito pelos resultados ruins da equipe e até assustado por ter sido alvo de protesto dos torcedores. Rueda revelou que o apartamento o treinador foi alvo de rojões.Ariel Holan deixou o Santos com 12 jogos, com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.

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