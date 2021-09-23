Ex-Santos, Ariel Holan é campeão com clube mexicano

Ex-Santos, técnico Ariel Holan foi campeão da Leagues Cup com o León, do México, nesta quarta-feira. A equipe venceu o Seattle Sounders por 3 a 2 e conquistou a competição entre clubes americanos e mexicanos.O treinador comandou o Peixe no início da temporada no Campeonato Paulista e na fase preliminar da Copa Libertadores.

Holan assumiu o Léon em maio após pedir demissão do Alvinegro no final de abril. De acordo com o presidente Rueda, o treinador estava insatisfeito pelos resultados ruins da equipe e até assustado por ter sido alvo de protesto dos torcedores. Rueda revelou que o apartamento o treinador foi alvo de rojões.Ariel Holan deixou o Santos com 12 jogos, com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.