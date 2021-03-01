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Ex-presidente do Real Madrid não acredita que clube tenha dinheiro para contratar Mo Salah

Ramón Calderón, mandatário da equipe merengue entre 2006 e 2009, elogiou o atacante do Liverpool, mas diz que ingleses pediriam muito dinheiro pela saída do egípcio...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 10:53

LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2021 às 10:53
Crédito: Salah está com o futuro indefinido, mas tem contrato até 2023 (CARL RECINE / POOL / AFP
Ramón Calderón, presidente do Real Madrid entre 2006 e 2009, acredita que o clube não tem condições financeiras para contratar Salah na próxima janela de transferências. Em entrevista ao “ON Time Sports”, o espanhol elogiou a qualidade do atacante do Liverpool, mas confia na permanência do egípcio em Anfield.- Ele é um grande jogador e um marcador de gols. Salah ajudou o Liverpool dando o seu melhor, mas não acho que ele vá sair. Os ingleses pediriam muito dinheiro. Salah tem um potencial fantástico e qualquer clube gostaria de contar com um talento, mas não acredito que o Real Madrid tenha os meios necessários para contratá-lo.
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O camisa 11 abriu a possibilidade de se transferir para o Real Madrid ou Barcelona após conceder uma entrevista ao jornal “As”. No entanto, Jurgen Klopp afirmou que espera contar com o atleta por muitos anos e o jogador possui contrato com o clube inglês até 2023. A saída do egípcio na próxima temporada parece cada vez mais improvável.

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