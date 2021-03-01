Ex-presidente do Real Madrid não acredita que clube tenha dinheiro para contratar Mo Salah

Ramón Calderón, presidente do Real Madrid entre 2006 e 2009, acredita que o clube não tem condições financeiras para contratar Salah na próxima janela de transferências. Em entrevista ao “ON Time Sports”, o espanhol elogiou a qualidade do atacante do Liverpool, mas confia na permanência do egípcio em Anfield.- Ele é um grande jogador e um marcador de gols. Salah ajudou o Liverpool dando o seu melhor, mas não acho que ele vá sair. Os ingleses pediriam muito dinheiro. Salah tem um potencial fantástico e qualquer clube gostaria de contar com um talento, mas não acredito que o Real Madrid tenha os meios necessários para contratá-lo.