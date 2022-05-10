Ex-Presidente do Flamengo se manifesta após decisão da limitação de Sócios 'Off-Rio': 'Retrocesso'

Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, se manifestou na tarde desta terça-feira a respeito da decisão do Conselho Deliberativo, que aprovou a inclusão da categoria de sócios ''Off-Rio'', com uma limitação de mil associados. Para o ex-dirigente, a decisão é um retrocesso.+ Confira a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro

- Ontem eu estive no Conselho Deliberativo do Flamengo para votar contra a proposta de esvaziamento e limitação da categoria ''Off-Rio''. Perdemos, temos que respeitar. Mas eu quero deixar registrado aqui que eu considero um retrocesso tudo isso que está acontecendo - declarou o ex-presidente.

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Para Bandeira de Mello, o Rubro-Negro deveria se preocupar em ampliar a base de eleitores. Inclusive, dar direito para os sócios-torcedores votarem.

- Acho que neste momento deveríamos estar preocupados em alargar a base de eleitores no clube, dar direito de voto para os sócio-torcedores e estamos caminhando para prejudicar a categoria ''Off-Rio''. Mas tudo bem, a luta continua e um dia vamos conseguir aproximar, quem sabe, o Clube de Regatas do Flamengo da Nação que ele representa - avaliou o conselheiro.