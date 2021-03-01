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Ex-presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, é detido pela polícia

Ex-mandatário, além de três membros do clubes, foram presos para que o grupo especial da polícia da Catalunha recolha documentos sobre o caso do Barçagate...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 08:51

LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2021 às 08:51
Crédito: Lluis Gene / AFP
Josep Maria Bartomeu, ex-presidente do Barcelona, foi detido em sua casa pela polícia da Catalunha por conta do caso do Barçagate, segundo a imprensa espanhola. Óscar Grau, CEO do clube, Romà Gómez Ponti, responsável pelos serviços jurídicos e Jaume Masferrer, assessor e braço direito do ex-mandatário, também foram presos.Alejandra Gil, juíza do caso, enxergou indícios de delitos após receber um informe dos Mossos d’Esquadra (grupo especial da polícia catalã). No último mês de fevereiro, a responsável pelo caso afirmou que as investigações iam seguir de forma secreta, uma vez que ainda faltavam documentações e depoimentos a serem lidos.
De acordo com jornalistas, é possível que todos os presos sejam libertados nas próximas horas após prestarem depoimentos. No entanto, a polícia utilizou esta estratégia para que pudesse apreender documentos que comprovem irregularidades em contratos do Barcelona com a empresa I3Ventures sem que nenhuma evidência pudesse ser alterada.
Entenda o Barçagate
Em fevereiro de 2020, a imprensa catalã revelou que a I3Ventures foi contratada pelo Barcelona para administrar contas nas redes sociais com o intuito de defender a diretoria presidida por Bartomeu e atacar ex-presidentes, como Joan Laporta, jogadores, como Messi e Xavi, e empresários locais. As investigações geraram a demissão de diversos membros da diretoria e os responsáveis pelo caso acreditam que há indícios de corrupção nos contratos entre o clube e a empresa.

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