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Ex-presidente critica Botafogo por divulgar atrasos em treino: 'Faz em sigilo para não desvalorizar jogador'

Por meio de comentário em rede social, Carlos Eduardo Pereira afirmou que este tipo de questão deve ser resolvida internamente...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 15:38

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 15:38

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A postura do Botafogo em divulgar atrasos de jogadores a treinamentos não agradou quem já ocupou a cadeira mais alta do clube há alguns anos. Carlos Eduardo Pereira, presidente do Alvinegro entre 2015 e 2017, não concordou com a postura de "dar nome aos bois" feita por Eduardo Freeland, novo diretor de futebol do Glorioso.
Para o ex-presidente, estas questões devem ser resolvidas internamente e não sair da rotina do clube. Em um comentário em uma publicação do portal "Fogo na Rede" no Instagram, CEP criticou a postura.
- Isso (divulgar quem chegou atraso) não se anuncia. Faz em sigilo para não desvalorizar o jogador - escreveu.
Carlos Eduardo Pereira, inclusive, foi vice-presidente do Botafogo até o começo desse junto, na gestão comandada por Nelson Mufarrej. Com a chegada de Durcesio Mello, contudo, o ex-dirigente deixou de ter este tipo de ligação com o clube de General Severiano.

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