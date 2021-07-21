Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ex-presidente, CEP critica diretoria e gestão Durcesio: 'O maior estelionato eleitoral da história do Botafogo'
futebol

Ex-presidente, CEP critica diretoria e gestão Durcesio: 'O maior estelionato eleitoral da história do Botafogo'

Em rede social, Carlos Eduardo Pereira fez duras críticas à atual diretoria, não entende função do CEO e promete que haverá cobrança...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 23:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 23:44
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A derrota do Botafogo para o Goiás, na noite desta terça-feira, pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão, trouxe duras críticas à gestão de Durcesio Mello. Por meio do Instagram, Carlos Eduardo Pereira, presidente do clube entre 2015 e 2017, teceu comentários negativos para o atual mandatário.
+ Novo técnico do Botafogo, Enderson Moreira sofreu infarto em maio
- O que estamos assistindo hoje em apenas sete meses de gestão desse grupo, que se apresentou como os detentores da modernidade, autores de um processo de profissionalização do clube contra os processos que nós depreciativamente chamados de amadores realizávamos, é o que considero o maior estelionato eleitoral da história do Botafogo - afirmou, por meio de um vídeo no Instagram.
- Hoje sofre mais uma derrota, se afasta mais ainda do G-4 da Série B, não tem perspectiva de ter um treinador [o Botafogo ainda não havia anunciado Enderson Moreira], porque o presidente já declarou que nenhum treinador quer trabalhar no Botafogo, não tem estrutura no departamento de futebol, elenco foi pessimamente selecionado, já trocou treinadores. Em resumo, não tem qualquer expectativa ou esperança para nossa sofrida torcida - completou.CEP criticou a maneira como a atual gestão tem liderado do Botafogo. Um dos pontos levantados pelo ex-presidente foi a contratação de Jorge Braga, que exerce a função de CEO. O dirigente afirmou que não sabe como o Alvinegro o contratou.
+ Veja a tabela da Série B
- Não vejo nenhum projeto, nenhum inconformismo, nenhuma iniciativa, nada. O único processo novo foi a contratação a peso de ouro de um CEO. Isso não foi bem explicado, ainda estão devendo a quantificação dos recursos investidos nessa contratação, porque hoje não temos recursos para treinador e para reforçar a equipe, mas temos para contratar um CEO. Isso sinceramente não me satisfaz - colocou.
O ex-presidente afirmou que vai começar a cobrar os dirigentes das promessas realizadas por profissionalismo e mudanças na gestão. CEP afirmou que o Botafogo precisa a ser respeitado novamente.
- Chegou o momento de todos nós, cansados de sofrer, de ouvir história de comitê, como outro dia vi o vice-presidente geral se autodenominando membro do comitê. Será que não aprenderam que isso não funciona? Que nos levou para a Série B? E eles querem nos levar para a Série C? É esse o profissionalismo que pregavam, é isso que querem fazer com o Botafogo? Se é isso, parem por aí. Não há mais espaço para esse tipo de incompetência. De agora em diante, os senhores serão cobrados por todas as suas promessas de competência, profissionalismo e resultados. Chega de incompetência, está na hora de o Botafogo voltar a ser respeitado. Podem ter certeza, se depender de mim, o Botafogo será respeitado - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados