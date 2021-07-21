Ex-presidente, CEP critica diretoria e gestão Durcesio: 'O maior estelionato eleitoral da história do Botafogo'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A derrota do Botafogo para o Goiás, na noite desta terça-feira, pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão, trouxe duras críticas à gestão de Durcesio Mello. Por meio do Instagram, Carlos Eduardo Pereira, presidente do clube entre 2015 e 2017, teceu comentários negativos para o atual mandatário.

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- O que estamos assistindo hoje em apenas sete meses de gestão desse grupo, que se apresentou como os detentores da modernidade, autores de um processo de profissionalização do clube contra os processos que nós depreciativamente chamados de amadores realizávamos, é o que considero o maior estelionato eleitoral da história do Botafogo - afirmou, por meio de um vídeo no Instagram.

- Hoje sofre mais uma derrota, se afasta mais ainda do G-4 da Série B, não tem perspectiva de ter um treinador [o Botafogo ainda não havia anunciado Enderson Moreira], porque o presidente já declarou que nenhum treinador quer trabalhar no Botafogo, não tem estrutura no departamento de futebol, elenco foi pessimamente selecionado, já trocou treinadores. Em resumo, não tem qualquer expectativa ou esperança para nossa sofrida torcida - completou.CEP criticou a maneira como a atual gestão tem liderado do Botafogo. Um dos pontos levantados pelo ex-presidente foi a contratação de Jorge Braga, que exerce a função de CEO. O dirigente afirmou que não sabe como o Alvinegro o contratou.

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- Não vejo nenhum projeto, nenhum inconformismo, nenhuma iniciativa, nada. O único processo novo foi a contratação a peso de ouro de um CEO. Isso não foi bem explicado, ainda estão devendo a quantificação dos recursos investidos nessa contratação, porque hoje não temos recursos para treinador e para reforçar a equipe, mas temos para contratar um CEO. Isso sinceramente não me satisfaz - colocou.

O ex-presidente afirmou que vai começar a cobrar os dirigentes das promessas realizadas por profissionalismo e mudanças na gestão. CEP afirmou que o Botafogo precisa a ser respeitado novamente.