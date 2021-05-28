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Ex-Palmeiras, zagueiro Vitão é convocado para a Seleção Olímpica

Defensor foi negociado com o Shakhtar Donetsk em 2019 por 4 milhões de euros, referente aos 60% que clube tinha de seus direitos econômicos...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 08:30
Crédito: Divulgação/Palmeiras
André Jardine, treinador da Seleção Olímpica, confirmou nesta quinta-feira (27) a convocação do zagueiro Vitão, ex-Palmeiras e atualmente do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para defender as cores da amarelinha na preparação para as Olimpíadas. O jovem foi chamado para substituir Ibañez, da Roma, cortado por lesão.
​Destaque das categorias de base do Palmeiras, Vitão foi vendido para o Shakhtar Donetsk em setembro de 2019, por 4 milhões de euros, aproximadamente 18 milhões de reais na cotação da época. A opção por negociar a promessa foi fruto da filosofia da diretoria do Verdão para manter o elenco profissional sem precisar se desfazer das principais peças do grupo profissional.​Pelo elenco principal do Verdão, a Cria da Academia atuou apenas em uma partida, no Campeonato Paulista de 2019, na vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0, no Allianz Parque. Já nas categorias de base, foi campeão Paulista, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, ao lado de Gabriel Menino, Lucas Esteves, Wesley, Patrick de Paula e companhia.​Com um histórico de títulos e passagens pela seleção brasileira das categorias de base, Vitão disputou a Copa do Mundo Sub-17, na Índia, além de diversos Sul-Americanos Sub-15, Sub-17 e Sub-20 com a camisa do Brasil. Em muitas ocasiões, usou a braçadeira de capitão.
​Em preparativos finais para as Olimpíadas, a seleção passará por dois amistosos no início de junho, enfrentando Cabo Verde e Sérvia respectivamente. Esta será a última Data FIFA antes da convocação final para os Jogos de Tóquio.

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