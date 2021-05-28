Ex-Palmeiras, zagueiro Vitão é convocado para a Seleção Olímpica

​Destaque das categorias de base do Palmeiras, Vitão foi vendido para o Shakhtar Donetsk em setembro de 2019, por 4 milhões de euros, aproximadamente 18 milhões de reais na cotação da época. A opção por negociar a promessa foi fruto da filosofia da diretoria do Verdão para manter o elenco profissional sem precisar se desfazer das principais peças do grupo profissional.​Pelo elenco principal do Verdão, a Cria da Academia atuou apenas em uma partida, no Campeonato Paulista de 2019, na vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0, no Allianz Parque. Já nas categorias de base, foi campeão Paulista, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, ao lado de Gabriel Menino, Lucas Esteves, Wesley, Patrick de Paula e companhia.​Com um histórico de títulos e passagens pela seleção brasileira das categorias de base, Vitão disputou a Copa do Mundo Sub-17, na Índia, além de diversos Sul-Americanos Sub-15, Sub-17 e Sub-20 com a camisa do Brasil. Em muitas ocasiões, usou a braçadeira de capitão.