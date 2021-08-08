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Ex-Palmeiras, Matías Viña é anunciado oficialmente pela Roma

Jogador de 23 anos assinou contrato de cinco temporadas com a equipe italiana e será comandado por José Mourinho. Transação foi concluída por R$ 80 milhões...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 14:27

LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2021 às 14:27
Crédito: Divulgação / Roma
A Roma anunciou oficialmente a contratação do lateral-esquerdo Matías Viña neste domingo. Ex-jogador do Palmeiras, o uruguaio assinou contrato por cinco temporadas com o time da capital italiana, até junho de 2026, e vestirá a camisa 5 na equipe de José Mourinho.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Italiano 2021/22O clube do País da Bota informou que pagou 13 milhões de euros (R$ 80 milhões na cotação atual) para contratar o atleta. Além do valor fixo, existem bônus variáveis e uma porcentagem de uma futura venda para o atual campeão da Libertadores.
- Estou emocionado por chegar a um clube de tanto prestígio. Quando criança, sonhava jogar na Europa e poder fazer isso com a camisa da Roma me deixa orgulhoso. Não vejo a hora de estar à disposição do treinador e dos companheiros e entrar em campo diante da nossa torcida - disse Vinã.
+ Brasil conquista duas medalhas de prata no último dia dos Jogos Olímpicos de Tóquio: veja o resumo
O jogador de 23 anos tem grandes chances de assumir a titularidade na posição em seu início na Giallorossi, uma vez que o atual dono da posição, Leonardo Spinazzola, está lesionado. O lateral-esquerdo italiano rompeu o tendão de Aquiles na Eurocopa e só deverá voltar aos gramados em 2022.
- A chegada de Matías Viña nos permite preencher da melhor forma a lacuna que se criou no nosso grupo com a lesão de Spinazzola. Aos 23 anos, Matías já conquistou vários títulos nos clubes onde jogou, primeiro no Uruguai e depois no Brasil, incluindo a Taça Libertadores. É um jogador de futebol com mentalidade vencedora e com grandes possibilidades de melhorar - disse Tiago Pinto, diretor esportivo da Roma.

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