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futebol

Ex-Palmeiras, Linyker, filho de Felipe Melo, é apresentado pelo Audax

Lateral-direito integrou o Sub-17 e Sub-20 do Verdão e fará parte do elenco profissional da equipe de Osasco
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Publicado em 27 de Abril de 2021 às 19:30

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 19:30
Crédito: Divulgação/Audax
Filho do volante Felipe Melo e ex-jogador do Palmeiras, Linyker foi apresentado, nesta terça-feira (27), pelo Grêmio Osasco Audax. O lateral-direito irá integrar a equipe profissional do clube e poderá, posteriormente, ser utilizado também nas categorias de base, assim que os torneios retornarem.>> Semana Europeia: Matheus Pereira e Nunes são chaves e Paquetá vacila feio
– Fui muito bem recebido aqui, estou tendo uma boa ambientação. Muito feliz pela oportunidade, agora é continuar trabalhando firme – afirmou o jogador em sua apresentação.Linyker Melo chegou ao Palmeiras em 2020 e transitou pelo Sub-17 e Sub-20 do Verdão. Para 2021, porém, o clube optou por não manter o lateral. Há cerca de um mês, o jovem publicou um texto de despedida em suas redes sociais:
– Venho por meio dessa postagem, me despedir da Sociedade Esportiva Palmeiras. Chegou o fim desse ciclo, com isso, expresso minha gratidão por todos os profissionais com o qual eu trabalhei, mas chegou o momento de seguir em frente. Mais uma vez, agradeço a todos do clube, sentirei saudades!
Após sua saída, foi aberto o espaço para o Audax agir, contratando o filho do atual camisa 30 alviverde. Agora, Linyker começa sua trajetória no futebol profissional.
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