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Ex-Palmeiras, lateral Lucas se aposenta do futebol aos 32 anos

Durante sua passagem pelo Verdão, o atleta já fez gol em Dérbi e foi peça crucial na campanha do título da Copa do Brasil de 2015
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Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 15:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2020 às 15:03
Crédito: César Greco/Palmeiras
Peça importante durante toda a temporada de 2015 do Palmeiras, o lateral Lucas Marques anunciou nesta quarta-feira (16) a sua aposentadoria do futebol. Com 32 anos, Lucas estava no Figueirense, mas decidiu pendurar as chuteiras após desentendimentos com a diretoria do Figueira.
Em nota, o ex-lateral alviverde confirmou que está se despedindo dos gramados:
– Só tenho a agradecer a todos os times que defendi e todos os momentos que vivi. Os sonhos que tinha e tudo que desejei no futebol, eu conquistei. – disse o campeão da Copa do Brasil de 2015.Cria do Figueirense, clube no qual iniciou a sua carreira, em 2007, Lucas desabafou e cobrou mais respeito dos dirigentes catarinenses:
– Não é novidade para ninguém que o Figueirense atravessa um momento conturbado, principalmente fora de campo. Nós, jogadores, que vivemos o dia a dia, sentimos na pele a falta de respeito e sinceridade para conosco. Os sonhos que tinha, conquistei. Um deles era encerrar a carreira no Figueirense. E, para finalizar, um agradecimento especial ao meu pai, Maurílio, meu grande incentivador. Agora, vou me dedicar aos estudos e ficar mais próximo da minha família. – encerrou Lucas.
O lateral chegou ao Palmeiras em 2015 após ter assinado um contrato de 3 anos com o alviverde. Em 2016, no entanto, ele acabou perdendo espaço e foi emprestado para o Cruzeiro.
Lucas também teve uma breve passagem pela seleção brasileira, em 2012.

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