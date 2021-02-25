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futebol

Ex-lateral afirma que Jurgen Klopp pode ser demitido do Liverpool

Glen Johnson acredita que o alemão está seguro para a próxima temporada, mas que deve melhorar os desempenhos e os resultados da equipe após ano frustrante...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 12:40

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 12:40
Crédito: PHIL NOBLE / POOL / AFP
Glen Johnson, ex-lateral direito do Liverpool, afirmou que Jurgen Klopp não está seguro no cargo de técnico da equipe de Anfield. Em entrevista ao portal “Cheltenham Guides”, o aposentado acredita que o alemão vai precisar melhorar o desempenho e os resultados para a próxima temporada, mas que ainda deve permanecer mesmo após uma campanha frustrante.- Eu acho que o trabalho de Klopp está seguro, mas será diferente no próximo ano. Você não pode falar sobre demiti-lo, pois ele tem sido inacreditável, mas infelizmente, nesse nível de futebol, as coisas mudam rápido.
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Na última quarta-feira, a imprensa alemã afirmou que Klopp pode deixar o Liverpool ao final da próxima temporada para assumir a seleção nacional a partir de 2023 após a Copa do Mundo do Qatar. O treinador não se pronunciou sobre o assunto e possui contrato com o clube inglês até 2024.

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