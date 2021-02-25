Ex-lateral afirma que Jurgen Klopp pode ser demitido do Liverpool

Glen Johnson, ex-lateral direito do Liverpool, afirmou que Jurgen Klopp não está seguro no cargo de técnico da equipe de Anfield. Em entrevista ao portal “Cheltenham Guides”, o aposentado acredita que o alemão vai precisar melhorar o desempenho e os resultados para a próxima temporada, mas que ainda deve permanecer mesmo após uma campanha frustrante.- Eu acho que o trabalho de Klopp está seguro, mas será diferente no próximo ano. Você não pode falar sobre demiti-lo, pois ele tem sido inacreditável, mas infelizmente, nesse nível de futebol, as coisas mudam rápido.