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futebol

Ex-jogador diz que Messi deveria ir para o Manchester City

Pablo Zabaleta afirmou que time inglês é o melhor para o craque argentino por conta dos nomes conhecidos dentro do clube. Camisa 10 ainda não decidiu seu futuro...
LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2021 às 10:00

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 10:00

Crédito: JORGE GUERRERO / AFP
Pablo Zabaleta, ex-jogador do Manchester City e seleção argentina, afirmou que Messi deveria ir para os Citizens caso queira deixar o Barcelona ao final da temporada. Em entrevista ao “Sunday Mirror Sport”, o aposentado afirmou que a equipe de Pep Guardiola seria a ideal para o craque por conta de algumas figuras conhecidas que participaram da carreira do camisa 10.- Se Messi decidir deixar o Barcelona e quiser experimentar uma liga melhor, então tem que ir para a Premier League. E o Manchester City oferece as condições perfeitas. Conhece muito bem Guardiola, Txiki Begiristain, Ferran Soriano e também Aguero. Seria uma grande decisão deixar o Barça, mas se é isso o que quer, seria bom ir para um clube com pessoas que possam ajudá-lo na adaptação.
> Veja a tabela da La Liga
Messi ainda não decidiu seu futuro e espera a eleição presidencial do Barcelona, que acontece em março, para revelar o que irá fazer ao final da temporada. Neste momento, o argentino parece desfrutar das partidas com a camisa culé e mais feliz desde a renúncia de Josep Maria Bartomeu do cargo máximo da entidade.

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