Ex-jogador diz que Lukaku 'foi desrespeitoso' com o Chelsea: 'Isso prejudica o clube'

Causador de uma polêmica nos últimos dias ao dizer que se arrependeu de sair da Inter de Milão, o atacante Romelu Lukaku, do Chelsea, foi duramente criticado na imprensa britânica. O ex-jogador escocês Graeme Souness, que teve passagem por Liverpool e Tottenham, além de sua seleção, não poupou palavras sobre as declarações do belga.- (Lukaku) Foi totalmente desrespeitoso. Ele tem 29 anos, não 19, e deveria saber disso. Isso prejudica demais o clube. É como entrar no vestiário e dizer aos companheiros "não quero mais estar com vocês" - disse Souness, que atualmente é comentarista na emissora "Sky Sports".

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O ex-volante também comentou a polêmica na visão do técnico Thomas Tuchel, que deixou Lukaku de fora do empate com o Liverpool, no último domingo.

- Isso (declarações de Lukaku) prejudica o técnico. Ele (Tuchel) devia dizer "se você não está bem aqui, a porta é ali. Vá em frente". A primeira coisa que eu faria se fosse Thomas Tuchel seria dizer a Lukaku que ele precisa se desculpar. Ele precisa ficar na frente de todos no vestiário e se desculpar incondicionalmente - afirmou Graeme Souness.

- Se ele não estiver preparado para chegar em mim como técnico, eu iria até ele e teria uma conversa honesta sobre se ele queria realmente dizer isso ou se foi um erro - completou o escocês.

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Nesta segunda-feira, Lukaku treinou normalmente e segue à disposição. Na próxima quarta-feira, no Stamford Bridge, o Chelsea encara o Tottenham no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa.