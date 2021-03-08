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futebol

Ex-jogador detona Liverpool: 'Não é uma queda, é um colapso'

Gary Neville criticou atual campanha dos Reds após derrota para o Fulham na Premier League e diz que Klopp precisa ajustar a equipe após o término desta temporada...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 10:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 10:48
Crédito: Klopp vive seu pior momento como técnico do Liverpool (Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP
Gary Neville, ex-jogador do Manchester United, afirmou que o Liverpool vive um verdadeiro colapso após a derrota para o Fulham no último domingo pela Premier League. Em seu podcast, o comentarista comparou a situação dos Reds com a de quando era jogador dos Diabos Vermelhos e que o time de Klopp parece ter perdido tudo o que tinha de bom.- O Liverpool foi excepcional e alcançou patamares inacreditáveis. Este é o quarto ano (desde a chegada de Klopp). Eu disse que era aceitável (a queda de rendimento) após três anos (em alto nível). Mas isso não é uma queda. Se nós tivéssemos uma queda no United, terminaríamos em segundo ou terceiro lugar. Isso é um colapso. Parece que eles perderam tudo o que tinham: velocidade, confiança, determinação, resiliência. Não há nada neste momento.
> Veja a tabela da Premier League
Apesar das críticas, Neville acredita que o comandante alemão possa mudar a situação da equipe e reverter a má fase que o clube vive.
- Eu tenho certeza que não há pânico. Klopp tem experiência e qualidade e ele sabe que precisa terminar esta temporada. Após o fim da temporada, ele sabe que seus jogadores não terão muito descanso, mas ele precisa reagrupar o time e mostrar que o dano que está sendo feito em termos de confiança não irá durar muito.
O Liverpool perdeu no último domingo em Anfield para o Fulham, que está na zona de rebaixamento. Os Reds ocupam apenas o 8º lugar na tabela de classificação, mas pode perder lugar para o Aston Villa a qualquer momento, uma vez que a equipe de Birmingham tem três pontos a menos que o rival, mas possui dois jogos a menos.

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