Ex-jogador detona Liverpool: 'Não é uma queda, é um colapso'

Crédito: Klopp vive seu pior momento como técnico do Liverpool (Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP

Gary Neville, ex-jogador do Manchester United, afirmou que o Liverpool vive um verdadeiro colapso após a derrota para o Fulham no último domingo pela Premier League. Em seu podcast, o comentarista comparou a situação dos Reds com a de quando era jogador dos Diabos Vermelhos e que o time de Klopp parece ter perdido tudo o que tinha de bom.- O Liverpool foi excepcional e alcançou patamares inacreditáveis. Este é o quarto ano (desde a chegada de Klopp). Eu disse que era aceitável (a queda de rendimento) após três anos (em alto nível). Mas isso não é uma queda. Se nós tivéssemos uma queda no United, terminaríamos em segundo ou terceiro lugar. Isso é um colapso. Parece que eles perderam tudo o que tinham: velocidade, confiança, determinação, resiliência. Não há nada neste momento.

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Apesar das críticas, Neville acredita que o comandante alemão possa mudar a situação da equipe e reverter a má fase que o clube vive.

- Eu tenho certeza que não há pânico. Klopp tem experiência e qualidade e ele sabe que precisa terminar esta temporada. Após o fim da temporada, ele sabe que seus jogadores não terão muito descanso, mas ele precisa reagrupar o time e mostrar que o dano que está sendo feito em termos de confiança não irá durar muito.