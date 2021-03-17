Ex-jogador detona: 'A Juventus é governada por Cristiano Ronaldo'

Pasquale Bruno, ex-jogador da Juventus, criticou a Velha Senhora e Cristiano Ronaldo, durante o programa “Tiki Taka”, uma semana após a eliminação da equipe italiana para o Porto na Champions League. O comentarista afirma que o clube está imerso em uma sucessão de erros desde a saída de Allegri.- A Juventus é uma equipe vergonhosa, governada por Cristiano Ronaldo. A diretoria está arruinando tudo. Demitiram Allegri para contratar Sarri, mas também o despediram após uma temporada, porque Ronaldo e seus companheiros dirigem o espetáculo. Não são eles que devem tomar decisões.