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futebol

Ex-jogador detona: 'A Juventus é governada por Cristiano Ronaldo'

Pasquale Bruno, que já havia criticado o português por não aprender a falar italiano, fez novas críticas ao camisa sete, a diretoria e ao elenco da Velha Senhora...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 08:38

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 08:38
Crédito: AFP
Pasquale Bruno, ex-jogador da Juventus, criticou a Velha Senhora e Cristiano Ronaldo, durante o programa “Tiki Taka”, uma semana após a eliminação da equipe italiana para o Porto na Champions League. O comentarista afirma que o clube está imerso em uma sucessão de erros desde a saída de Allegri.- A Juventus é uma equipe vergonhosa, governada por Cristiano Ronaldo. A diretoria está arruinando tudo. Demitiram Allegri para contratar Sarri, mas também o despediram após uma temporada, porque Ronaldo e seus companheiros dirigem o espetáculo. Não são eles que devem tomar decisões.
> Veja a tabela da Champions League
Não é a primeira vez que o veterano faz duras críticas ao atacante português. Recentemente, Bruno afirmou achar um desrespeito o fato do camisa sete não ter aprendido a falar italiano após anos jogando pela Juventus. Cristiano Ronaldo vem sendo muito atacado desde sua saída da competição da Uefa.

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