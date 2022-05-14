Ex-jogador de Santos e Barcelona morre em acidente de carro

Maximiliano Brian Rolón, ou simplesmente Maxi Rolón, atacante revelado pelo Atlético Luján, clube amador da região de Rosário, na Argentina, e que teve passagem apagada pelo Santos em 2016, morreu neste sábado (14), em um acidente de carro.Segundo a mídia local, o atleta estava no carro com seu irmão, o também jogador de futebol Ariel Rolón, viajando de Chabás para Rosário, mas, ao passar pelo pedágio, o carro ficou desgovernado e bateu em uma árvore, causando a morte dos dois.Não há maiores informações sobre o acidente e nem sobre quem estava dirigindo o carro no momento do acidente fatal. A morte causou comoção na Argentina, e repercutiu até mesmo na Espanha.
O Barcelona, clube em que o jogador atuou, pelo time B, entre 2010 e 2016, fez um post no Twitter lamentando a morte de Maxi Rolón. O Santos também se manifestou em luto pelo passamento do atleta.
“O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Maxi Rolón, jogador argentino que defendeu o Manto Sagrado em 2016. Nossos sentimentos a todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz, Maxi!”, diz a postagem nas redes sociais do alvinegro.
Maxi disputou poucas partidas com a camisa do Santos – apenas 5 -, e nenhuma delas como titular. O jogador também não chegou a marcar gols pelo Peixe.