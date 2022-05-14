Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ex-jogador de Santos e Barcelona morre em acidente de carro

Maxi Rolón, que passou pelo Alvinegro em 2016, mas sem grande destaque, bateu contra uma árvore na manhã deste sábado. Irmão do jogador também morreu na hora...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 18:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 18:46
Maximiliano Brian Rolón, ou simplesmente Maxi Rolón, atacante revelado pelo Atlético Luján, clube amador da região de Rosário, na Argentina, e que teve passagem apagada pelo Santos em 2016, morreu neste sábado (14), em um acidente de carro.Segundo a mídia local, o atleta estava no carro com seu irmão, o também jogador de futebol Ariel Rolón, viajando de Chabás para Rosário, mas, ao passar pelo pedágio, o carro ficou desgovernado e bateu em uma árvore, causando a morte dos dois.Não há maiores informações sobre o acidente e nem sobre quem estava dirigindo o carro no momento do acidente fatal. A morte causou comoção na Argentina, e repercutiu até mesmo na Espanha.
O Barcelona, clube em que o jogador atuou, pelo time B, entre 2010 e 2016, fez um post no Twitter lamentando a morte de Maxi Rolón. O Santos também se manifestou em luto pelo passamento do atleta.
“O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Maxi Rolón, jogador argentino que defendeu o Manto Sagrado em 2016. Nossos sentimentos a todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz, Maxi!”, diz a postagem nas redes sociais do alvinegro.
Maxi disputou poucas partidas com a camisa do Santos – apenas 5 -, e nenhuma delas como titular. O jogador também não chegou a marcar gols pelo Peixe.
Crédito: Maxi Rólón passou pelo Santos em 2016, mas não conseguiu se firmar na equipe da Vila (Foto: Russel Dias

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados