Ex-jogador da dupla GreNal tem casa revistada em operação do Ministério Público do RS

Crédito: Divulgação/MP-RS

Revelado nas categorias de base do Grêmio e com passagem pelo Internacional, o ex-meio-campista Anderson teve o seu apartamento na região metropolitana de Porto Alegre revistado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul como parte de uma operação. Após a revista, um computador foi apreendido.

A "Criptoshow" tem o objetivo de investigar um esquema de lavagem de dinheiro com a compra de bitcoins depois do desfalque tanto da Bolsa de Valores como de uma indústria (de nome não revelado) na ordem de R$ 35 milhões.

Com a divulgação do portal 'Globo Esporte', o atleta que teve como último clube o Adam Demirspor, da Turquia, antes de sua aposentadoria divulgou uma nota oficial afirmando que "não tinha nada a esconder" e detalha a sua participação na House Tecnologia Ltda., empresa a qual está ligado desde 2019.

Além da dupla gaúcha e de seu último clube na carreira, Anderson atuou também por Manchester United, Fiorentina e Coritiba.

Veja a nota oficial de Anderson

Eu, Anderson Luis de Abreu Oliveira, venho a público esclarecer.

Trouxe recursos de uma vida toda para fazer negócios no estado que amo. Apesar das dificuldades que ele vem passando, quero continuar fazendo negócios aqui, pois acredito e sou prova de que um menino pobre e sem estudo pode vencer na vida trabalhando e com empenho.

Conheço e invisto há quatro anos no mercado de criptomoedas. Investi mais fortemente em 2019 no bitcoin. Comprei com dinheiro declarado conforme comprovante e imposto de renda.

Desde então, negocio no mercado compra e venda destas criptomoedas para ganhar dinheiro e também porque gosto de tecnologia. Para isso, comprei a participação na empresa House Tecnologia Ltda, que realiza compras e vendas quando é oportuno.

Uma das nossas empresas foi relacionada a um assunto que não merecíamos e hoje, por conta disso, recebi em minha residência a polícia com a cordialidade que lhes é merecida. Nada tenho a esconder. Nossos valores são fruto do meu trabalho e está devidamente declarado.

Agradeço às autoridades pelo tratamento digno ao qual fui submetido e a todos que sabem o que sou e quanto sou grato ao Rio Grande do Sul. Tanto que continuarei investindo e dando empregos o quanto eu puder.

Venho esclarecer com extrato abaixo nossos investimentos em 2019 apenas em uma empresa do ramo de criptomoedas. Portanto, não precisamos cometer algo errado conscientemente.

Esclareço por hora (sic) que fomos envolvidos sem dolo (intenção), mas vendemos o que era nosso e acreditávamos estar recebendo o pagamento, pois fizemos a operação normal como é de costume.