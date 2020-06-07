Ex-jogador afirma: Florentino Luis, do Benfica, precisa de mais rodagem para jogar no Real Mdrid

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Em entrevista ao portal 'Bernabéu Digital', o ex-jogador Javier Balboa afirmou que o meia Florentino Luis, do Benfica, necessita de mais experiência para assinar com o Real Madrid. O meia, de 20 anos, é uma das grande promessas da equipe portuguesa e segue no radar de diversos clubes da Europa. O jovem tem o valor de mercado de 45 milhões de euros.

- É um bom jogador, jovem, mas é preciso ter calma. Despontou este ano porque fez bons jogos mas necessita de muito mais rodagem. Há que ter calma e ver como evolui - disse Javier Balboa.

Além do Real Madrid, o jovem é cobiçado por outras equipes como o Manchester United, Betis, Milan e Bayer Leverkusen. Ele passou por todas as seleções portuguesas das divisões de base e até o momento participou de 14 jogos e fez um gol com a camisa do Benfica. Já com a camisa da seleção portuguesa, o jovem já conquistou o Campeonato da Europa Sub-17, em 2016, e o Campeonato da Europa Sub-19, em 2018.

Em abril, Florentino demonstrou interesse em assinar com os Rossoneros, já que, segundo o 'Calciomercato', entrou em contato com o compatriota Rafael Leão para pedir informações sobre o clube e a cidade. Entretanto, a negociação não avançou. Florentino Luís tem contrato com o Benfica até 2024 e cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.