Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ex-Fluminense, Wellington Silva é anunciado pelo Gamba Osaka, do Japão

Atacante brasileiro ex-Fluminense foi anunciado oficialmente por clube japonês nesta quinta-feira...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 15:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 15:19
Crédito: Divulgação / Gamba Osaka
Nesta quinta-feira, o atacante Wellington Silva, revelado pelo Fluminense, foi anunciado oficialmente pelo Gamba Osaka, do Japão. A transferência do brasileiro de 28 anos não teve uma taxa envolvida, mas o clube japonês assumiu as pendências financeiras do Tricolor com o jogador.
Veja a tabela do CariocãoO Gamba Osaka anunciou a contratação do atacante Wellington Silva. A mudança do atacante para o clube japonês serviu para o Fluminense aliviar as suas pendências financeiras com o jogador de 28 anos, que tinha contrato com o time carioca até junho de 2021.
Revelado profissionalmente pelo Fluminense em 2010, Wellington Silva foi vendido para o Arsenal no mesmo ano. O jogador voltou ao Tricolor em 2016, onde ainda foi emprestado ao Internacional. Após ser chamado de volta por Odair Hellmann em 2020, o atacante encontrou-se com pouco espaço no Rio.
No Japão, Wellington Silva se juntará à Marcos Júnior, do Yokohama Marinos, e Lucas Fernandes, do Consadole Sapporo, como jogadores ex-Fluminense atuando na J-League.
O Fluminense entra em campo nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Volta Redonda pela 6ª rodada da Taça Guanabara, no Campeonato Carioca. No Japão, o Gamba Osaka atua apenas no próximo sábado, às 2h (de Brasília), contra o Sanfrecce Hiroshima, pela 7ª rodada da J-League.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados