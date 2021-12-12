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futebol

Ex-Fluminense, Samuel foca em título tailandês com o Buriram United

Atacante brasileiro é a esperança de gols da equipe da Tailândia
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LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2021 às 14:26

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 14:26

Em alta com a camisa do Buriram United, o atacante Samuel, ex-jogador do Fluminense, destacou a briga pelo título nacional na Tailândia. Segundo o centroavante, o grupo vem fazendo uma grande liga e tem tudo para estar na luta até o fim. - Estamos fazendo um grande ano, uma ótima liga, e temos que manter isso até o fim agora. O grupo vem trabalhando muito para que as coisas saiam como estamos planejando. Estamos muito focados na conquista deste objetivo - disse o atacante.
+ Veja a classificação final da fase de grupos da Champions League
Samuel, que passou por Goiás e Sport, revelou que seu momento tem sido o melhor da carreira.
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- Tudo tem acontecido como planejei e estou feliz por isso. Venho trabalhando muito para continuar no mais alto nível nos treinos e jogos - finalizou.
Crédito: SamuelemaçãopeloBuriramUnited,daTailândia(Foto:Divulgação/BuriramUnited

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