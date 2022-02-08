Ex-Fluminense, Renato Chaves comemora vitória do Al Batin e projeta próxima partida

O Al Batin conseguiu uma grande vitória na disputa do Campeonato Saudita. Em uma partida equilibrada e cheia de alternativas, o time superou o Al Fateh, por 3 a 2, fora de casa, no último domingo. Com o resultado, a equipe do brasileiro Renato Chaves ultrapassou o próprio rival na tabela de classificação.

Grande líder da equipe saudita, o defensor ex-Fluminense elogiou o seu time, que conseguiu uma importante vantagem antes dos dez minutos de jogo abrindo 2 a 0. Logo em seguida, porém, ele fez um alerta e enfatizou a maturidade da equipe.

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- O nosso time fez 2 a 0 no começo da partida. Logo depois, o adversário teve seus méritos e empatou o jogo. Mas mostramos maturidade e não nos desesperamos e conseguimos um resultado extremamente importante. Agora vamos ter mais um adversário direto na próxima rodada. A atenção precisa ser total - declarou

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A atenção que Renato Chaves se referiu foi ao time do Al Ta'ee, que será o adversário do Al Batin no próximo sábado, em compromisso na casa do rival.