Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ex-Fluminense, Renato Chaves comemora vitória do Al Batin e projeta próxima partida
futebol

Ex-Fluminense, Renato Chaves comemora vitória do Al Batin e projeta próxima partida

Defensor elogia postura inicial da equipe no triunfo por 3 a 2 sobre o Al Fateh
...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 17:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 17:32
O Al Batin conseguiu uma grande vitória na disputa do Campeonato Saudita. Em uma partida equilibrada e cheia de alternativas, o time superou o Al Fateh, por 3 a 2, fora de casa, no último domingo. Com o resultado, a equipe do brasileiro Renato Chaves ultrapassou o próprio rival na tabela de classificação.
Grande líder da equipe saudita, o defensor ex-Fluminense elogiou o seu time, que conseguiu uma importante vantagem antes dos dez minutos de jogo abrindo 2 a 0. Logo em seguida, porém, ele fez um alerta e enfatizou a maturidade da equipe.
+ Veja a tabela e os jogos do Mundial de Clubes
- O nosso time fez 2 a 0 no começo da partida. Logo depois, o adversário teve seus méritos e empatou o jogo. Mas mostramos maturidade e não nos desesperamos e conseguimos um resultado extremamente importante. Agora vamos ter mais um adversário direto na próxima rodada. A atenção precisa ser total - declarou
+ Veja pontos fortes e fracos do Al Hilal, adversário do Chelsea no Mundial de Clubes
A atenção que Renato Chaves se referiu foi ao time do Al Ta'ee, que será o adversário do Al Batin no próximo sábado, em compromisso na casa do rival.
Crédito: RenatoChavesemaçãopeloAlBatin,daArábiaSaudita(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados