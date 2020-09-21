Ex-Flu, zagueiro comemora primeiro gol como profissional na República Tcheca

Crédito: Divulgação/MFK Karviná

Revelado nas categorias de base do Fluminense, o zagueiro Eduardo sentiu pela primeira vez a emoção de fazer um gol como atleta profissional na carreira. Aos 22 anos, o brasileiro está desde o ano passado na República Tcheca, atuando pelo MFK Karviná, da divisão de elite do país. O gol aconteceu no fim da partida contra o Slovan Liberec e garantiu um ponto para sua equipe, já que a partida terminou empatada em 1x1.

- O gol veio num momento muito importante para mim. Vinha buscando ele há algum tempo e felizmente aconteceu na hora certa. Pude dedicar ao meu filho Théo, que nasceu no fim de agosto. É uma sensação muito boa e ainda por cima um gol que ajudou a equipe a somar um ponto importante na classificação. Espero que venham outros e a gente siga em evolução.