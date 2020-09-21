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futebol

Ex-Flu, zagueiro comemora primeiro gol como profissional na República Tcheca

Zagueiro marcou no empate entre MFK Karviná e Slovan Liberec no último sábado
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Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 20:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 20:26
Crédito: Divulgação/MFK Karviná
Revelado nas categorias de base do Fluminense, o zagueiro Eduardo sentiu pela primeira vez a emoção de fazer um gol como atleta profissional na carreira. Aos 22 anos, o brasileiro está desde o ano passado na República Tcheca, atuando pelo MFK Karviná, da divisão de elite do país. O gol aconteceu no fim da partida contra o Slovan Liberec e garantiu um ponto para sua equipe, já que a partida terminou empatada em 1x1.
- O gol veio num momento muito importante para mim. Vinha buscando ele há algum tempo e felizmente aconteceu na hora certa. Pude dedicar ao meu filho Théo, que nasceu no fim de agosto. É uma sensação muito boa e ainda por cima um gol que ajudou a equipe a somar um ponto importante na classificação. Espero que venham outros e a gente siga em evolução.
Com passagens pelo futebol português e São Bento-SP após deixar o Fluminense, Eduardo terá pela frente agora o Mladá Boleslav, no próximo sábado, em casa. O MFK Karviná ocupa no momento a 9a colocação, com cinco pontos ganhos.

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