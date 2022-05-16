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Ex-Flamengo, Reinier se despede do Borussia Dortmund e se mostra animado para 'próxima batalha'

Brasileiro tem contrato com o Real Madrid, mas novo empréstimo não está descartado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 21:11

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 21:11

O atacante Reinier se despediu do Borussia Dortmund após o encerramento do Campeonato Alemão, no último sábado, e o futuro do jogador ainda é incerto. Mas o brasilero se mostrou animado para os próximos desafios em uma mensagem de despedida do clube nas redes sociais. "Após 2 temporadas, hoje se encerra o meu ciclo no BVB. Agradeço aos atletas, staff e torcedores por toda a recepção e carinho que me receberam no clube. Saio com a cabeça erguida e com a mente tranquila sabendo que me dediquei, trabalhei e me empenhei muito para honrar a camisa do BVB. Fica a minha gratidão e carinho por esse clube, obrigado BVB! Vamos para próxima batalha!", escreveu o brasileiro.Reinier tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026, mas até hoje não fez um jogo sequer pelo time principal. Ele chegou a marcar dois gols e dar uma assistência em três partidas pelo Castilla, time B do clube.
O mais provável é que ele seja emprestado novamente. No Borussia, a revelação do Flamengo não rendeu o que se esperava. Agora, Real Betis e Valencia aparecem como possíveis destinos do atacante.
O jovem de 20 anos representou o Borussia Dormund por duas temporadas. No período, disputou 39 partidas, sendo apenas quatro como titular, e anotou um gol e uma assistência. Ele faturou o título da Copa da Alemanha na passagem pelo país.
Crédito: ReinierdefendeuBorussiaDortmundporempréstimonosúltimosanos(Foto:FlorianGroeger/BorussiaDortmund

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