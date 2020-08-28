Ex-Flamengo, Pará comenta sobre reencontro com o clube carioca

O lateral-direito Pará terá um reencontro interessante neste domingo peloCampeonato Brasileiro. Ele vai enfrentar o Flamengo, equipe onde atuou por quatro temporadas, com 207 jogos, 4 gols, 15 assistências e 7 títulos, segundo o site de estatísticas espanhol BeSoccer.
Por meio de sua assessoria, o camisa quatro santista comentou sobre a expectativa do confronto contra o Flamengo, às 16h, no próximo domingo (30), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.
- Muito feliz em reencontrar um clube que tive muitas conquistas e tenho grande carinho. Mas hoje defendo as cores do clube que me proporcionou tudo no futebol, e dentro de campo vou defender o preto e branco, e buscar ajudar meus companheiros para sairmos com o nosso objetivo – afirmou.
O atleta também tem uma trajetória de sucesso no Peixe, sendo um dos jogadores mais experientes do elenco e de confiança do técnico Cuca. O lateral é considerado de suma importância no grupo, tendo voz ativa entre seus companheiros. No Santos, ele tem 219 partidas, com dois gols marcados. Nessa temporada, o jogador possui 20 partidas disputadas e duas assistências.