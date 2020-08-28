Ex-Flamengo, Pará comenta sobre reencontro com o clube carioca

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O lateral-direito Pará terá um reencontro interessante neste domingo peloCampeonato Brasileiro. Ele vai enfrentar o Flamengo, equipe onde atuou por quatro temporadas, com 207 jogos, 4 gols, 15 assistências e 7 títulos, segundo o site de estatísticas espanhol BeSoccer.

Por meio de sua assessoria, o camisa quatro santista comentou sobre a expectativa do confronto contra o Flamengo, às 16h, no próximo domingo (30), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

- Muito feliz em reencontrar um clube que tive muitas conquistas e tenho grande carinho. Mas hoje defendo as cores do clube que me proporcionou tudo no futebol, e dentro de campo vou defender o preto e branco, e buscar ajudar meus companheiros para sairmos com o nosso objetivo – afirmou.