Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ex-Flamengo, Negueba espera ótima sequência em clube sul-coreano

Meia-atacante brasileiro está atuando no futebol da Coreia do Sul desde 2019
...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 14:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jul 2021 às 14:22
Crédito: (Divulgação / Incheon United
Revelado nas categorias de base do Flamengo, o meia-atacante Negueba destacou seu ótimo momento com a camisa do Incheon United, da Coreia do Sul. Feliz com a evolução que teve nas últimas partidas, o jogador afirmou estar motivado para a sequência deste ano.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao clube. Tenho trabalhado muito para continuar ajudando e melhorando meu desempenho em campo com a camisa do Incheon - disse Negueba.
+ Messi, CR7, Romário… Veja 20 astros do futebol mundial que jogaram Olimpíadas
Segundo Negueba, que no Brasil passou ainda por Coritiba e São Paulo, o grupo tem tudo para fazer um grande segundo semestre.
- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa fazer um grande segundo semestre. Só depende da gente. Vamos nos dedicar ao máximo para atingirmos nossos objetivos nestes próximos meses - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Consentimento informado: entenda por que esse documento é essencial para a sua saúde
Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios
Imagem de destaque
'O massacre dos idosos': como doença do filho de chefe de facção no Haiti levou à maior chacina do século nas Américas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados