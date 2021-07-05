Ex-Flamengo, Negueba espera ótima sequência em clube sul-coreano

Crédito: (Divulgação / Incheon United

Revelado nas categorias de base do Flamengo, o meia-atacante Negueba destacou seu ótimo momento com a camisa do Incheon United, da Coreia do Sul. Feliz com a evolução que teve nas últimas partidas, o jogador afirmou estar motivado para a sequência deste ano.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao clube. Tenho trabalhado muito para continuar ajudando e melhorando meu desempenho em campo com a camisa do Incheon - disse Negueba.

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Segundo Negueba, que no Brasil passou ainda por Coritiba e São Paulo, o grupo tem tudo para fazer um grande segundo semestre.