Ex-Flamengo, Jorge Jesus revela que 'ficou encantado' com a torcida do Botafogo

O Estádio Nilton Santos foi um dos pontos que Jorge Jesus visitou durante a barulhenta viagem ao Brasil. O treinador acompanhou ao empate do Botafogo contra o Juventude e admitiu: ficou impressionado com a torcida do Glorioso.+ Botafogo se mantém neutro sobre Liga, quer diálogo e revisão de valores

A declaração veio do treinador português em participação no "Bem, Amigos!", programa do SporTV, nesta segunda-feira. O técnico estava citando questões de antijogo e citou a partida do Alvinegro como exemplo. Ao ser perguntado por Galvão Bueno sobre a torcida, foi sucinto sobre a festa nas arquibancadas.

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– Ontem (dia da partida contra o Juventude) estava vendo o Botafogo. Sim, fiquei encantado com a torcida do Botafogo. Eu comecei quando trabalhava aqui que isso (cera) acabasse, é um antijogo de qualquer maneira - respondeu.

Jorge Jesus acompanhou a partida em um dos camarotes do Estádio Nilton Santos. O treinador ficou de pé para filmar a recepção da torcida na entrada das equipes no Nilton Santos.