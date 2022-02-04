Ex-Flamengo, Hernane Brocador assina com o EC Lemense para a disputa da Série A2 do Paulistão

O atacante Hernane Brocador assinou, nesta sexta-feira (4), contrato com o EC Lemense para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2.Brocador coleciona passagens por grandes equipes do futebol brasileiro e foi, inclusive, artilheiro da Copa do Brasil em 2013 atuando pelo Flamengo. O atacante também defendeu o Sport, Grêmio e Bahia no Brasil.
Hernane chega ao clube paulista como esperança de gols e para aumentar o sonho de brigar por um acesso à elite do Campeonato Paulista.O atleta já está integrado ao elenco do Zulão desde o início da semana e a expectativa é de que possa estrear o mais breve possível.