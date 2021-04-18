Ex-Flamengo e Santos, Jean Lucas faz gol olímpico e é expulso em empate do Brest com o Lens no Francês

Crédito: FRED TANNEAU / AFP

Pela 33ª rodada do Campeonato Francês, teve brasileiro indo do céu ao inferno na mesma partida. Ex-Flamengo e Santos, o meio-campista Jean Lucas foi um dos principais nomes da partida entre Brest e Lens, que terminou empatada em 1 a 1 neste domingo, no Estádio Francis-Le Blé.

+ Veja a tabela da Ligue 1Em um jogo que teve três expulsões, incluindo a do próprio Jean Lucas, o Brest saiu na frente aos 36 minutos. O brasileiro revelado no Flamengo bateu escanteio fechado na primeira trave e a bola morreu no fundo do gol. O meio-campista Cahuzac, do Lens, ainda chegou a desviar a bola antes dela entrar. No segundo tempo, em cobrança de pênalti, Kakuta empatou.

- Prefiro falar apenas desse gol olímpico, porque é o que vai ficar marcado pra mim. Fui muito feliz na batida, que saiu seca, e a bola acabou entrando junto à primeira baliza. E foi justamente meu primeiro gol pelo Brest. Para ser mais inesquecível, só mesmo se fosse o gol da vitória, porque precisávamos. Infelizmente, sofremos o empate, mas a equipe está de parabéns pelo jogo que fez - disse Jean Lucas após a partida.

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