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futebol

Ex-Flamengo, Domènec Torrent está perto de fechar com clube europeu

Treinador deve ser anunciado como novo treinador do Galatasaray, que demitiu Fatih Terim...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 14:17

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 14:17

Sem clube desde que deixou o Flamengo, em novembro de 2020, Domenec Torrent deve ser anunciado em breve como novo técnico do Galatasaray. Sem treinador após demitir Fatih Terim, o clube turco fechou com o comandante espanhol por dois anos. A informação é do jornalista Nicolò Schira.+ Lucas Paquetá marca, mas Lyon e PSG ficam apenas no empate pelo Campeonato Francês
O Galatasaray será apenas o terceiro clube de Domenec após o trabalho do espanhol como auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City. Além do Flamengo, o técnico também comandou o New York City FC, dos Estados Unidos. O clube turco é apenas o 12º colocado na liga nacional, com 27 pontos.
+ PSG mira contratação de Lukaku para substituir Mbappé, diz jornal
Pelo Flamengo, Domenéc Torrent foi contratado para substituir Jorge Jesus. Contudo, o treinador espanhol não conseguiu ter sucesso à frente do Rubro-Negro. Ao todo, foram 23 jogos no comando do Mais Querido, com 13 vitórias, seis derrotas, quatro empates, 38 gols marcados e 36 sofridos.
Crédito: DomenecTorrentcomandouoFlamengoporapenas23partidas(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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