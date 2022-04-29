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futebol

Ex-Flamengo, Bruno Viana assina com clube chinês: 'Muito feliz e motivado'

Aos 27 anos, zagueiro assinou com o Wuhan FC, da Segunda Divisão da China...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 16:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 16:24
Ex-Flamengo e Cruzeiro, Bruno Viana foi anunciado pelo Wuhan FC nesta quinta e irá atuar na China pela primeira vez. O zagueiro de 27 anos estava no Khimki FC, da Rússia, e chegou a jogar em duas partidas, mas precisou deixar o país pela segurança de toda a sua família por conta guerra com a Ucrânia.
Via Instagram, o atleta demonstrou estar empolgado para atuar pelo clube chinês:
- Muito feliz e motivado com esse novo desafio em minha carreira. Agradeço o apoio de todos que me ajudaram a chegar até aqui. Ansioso para entrar em campo e ajudar meus companheiros em busca dos nossos objetivos.
No Brasil, o defensor iniciou no Cruzeiro, quando chegou ainda com 15 anos, passou pelas categorias de base e atuou em 20 oportunidades em seu primeiro ano como profissional, sendo titular em 19 jogos.
Após uma passagem vitoriosa na Grécia, teve passagem de bons momentos em Portugal, com 150 partidas pelo Braga em quatro temporadas. Bruno retornou ao país de origem em 2021. Foi campeão da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca pelo Rubro-Negro em um ano de contrato por empréstimo junto ao clube português.
Com o fim do contrato com o Braga, Bruno Viana chega em definitivo no Wuhan, da Segunda Divisão Chinesa, até dezembro deste ano.
Crédito: ArtededivulgaçãodacontrataçãodeBrunoVianapeloclubechinês(Foto:Divulgação/WuhanFC

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